Las memorias de Britney, “brutalmente honestas”

Todavía no salieron a la luz y ya se especula con que serán un boom y que se armará bastante revuelo. Ocurre que el libro de memorias de Britney, quien fue la indiscutida estrella pop de todo el mundo durante los primeros años del 2000, está en imprenta, y desde su entorno avisan que serán “brutalmente honestas”. Spears trabajó el texto junto a Sam Lansky, un periodista y escritor que ha escrito perfiles y biografías sobre otras estrellas como Adele, Nicki Minaj y Madonna. Según informaron fuentes cercanas a la cantante, el libro no deja nada sin decir ni tocar: su controvertida familia y su tremenda y conflictiva historia alrededor de la tutela de su padre —de la que se liberó hace apenas unos años y fue celebrada no solo por sus fans sino también por gran parte del ambiente musical—; su tumultuosa relación con Justin Timberlake; sus hijos con Kevin Federline y su caída en desgracia hasta su etapa actual, en la que encontró el amor al lado de su tercer marido, Sam Asghari. “Está escrito desde el corazón. No se deja piedra sin remover. Es realmente una historia de empoderamiento femenino", han asegurado fuentes relacionadas con la cantante, y han afirmado con contundencia: "Ella ha tomado el control de su vida". Buena parte de estas memorias ya de algún modo se conocen, dado que en constantes y reiteradas publicaciones en sus redes sociales, la artista las fue comentando y adelantando un poco. Desde que consiguió dejar de ser tutelada por su padre, ha compartido algunas de las circunstancias que se desarrollan en el libro, muchas de ellas con pinceladas detallistas y datos brutalmente crudos.