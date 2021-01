Redes sociales: ¿amigas o enemigas del cuerpo femenino?

Publicaciones, reacciones, historias, comentarios: así pasan las horas frente a nuestros ojos, que consumen todo el día redes sociales. La tendencia en los últimos años fue hacer culto al cuerpo; el celular se volvió un templo en el cual se enarbola el amor propio, sobre todo el físico. Si bien esto es algo positivo y aleja a miles de personas de la exigencia de ser, como en los 90, “la chica de tapa de revista”, no siempre las cosas resultan como se esperan.



Muchas son las famosas que denuncian frecuentemente que reciben comentarios agresivos con respecto a si están gordas, si están muy flacas, si son muy jóvenes para posar en bikini, o si ya están “viejas”. Este último fue lamentablemente el caso de Araceli González, quien se cansó de las críticas y estalló: “No puedo creer la poca amorosidad (sic) de la gente en las redes.

Vengo viendo que generalmente son las mujeres las que te escriben: Ay, te pones filtros porque estas vieja. Ay, esto... se lo ponen chicas de 15, ponete los filtros que te van a gustar”.Y agregó: “Y también se lo pueden poner mujeres como yo, de más de 50. Por qué vas a limitar la vida del otro, lo que quiere hacer.

El filtro es gratuito, ya es demodé hablar del Photoshop”.

Por su parte, Nati J, periodista e influencer, se sumó a exponer a los que emiten juicio descaradamente sobre su cuerpo: “Subo un video en bikini y los mensajes criticándome el cuerpo no se hacen esperar. Justo cuando creía que estaba más segura de mí. Me encuentro cosas nuevas que no me jodían. Gracias”.



Por suerte, en los últimos años, la gran mayoría de la sociedad evolucionó y dejó de obsesionarse en cómo debe ser una mujer; sin embargo, no faltan la excepciones, y lamentablemente a quienes son víctimas de estas críticas les duele.