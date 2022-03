Regina Spektor adelanta su nuevo trabajo discográfico

Desde el año 2001, cuando irrumpió en la industria musical, Regina Spektor se convirtió en una de las cantautoras más originales y destacadas de la escena. 20 años después de su álbum debut, se prepara para lanzar su octavo trabajo discográfico que se titulará Home, before and after.

Este disco, que estará compuesto de diez canciones, saldrá oficialmente el 24 de junio por Warner. Pero, para adelantarse, Regina ya publicó el primer single Becoming all alone, con un video incluido.

Según se informó desde el entorno de la cantante, este nuevo trabajo es un intento de volver a la música neoyorkina, ciudad en la que Spektor vive desde los 9 años. Además, al cumplirse dos décadas desde la salida de su álbum debut 11:11, se informó que saldrá una edición especial de este trabajo, prevista para el 9 de mayo, con material inédito.

Regina Spektor, que nació en 1980 en lo que entonces era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, vive en los Estados Unidos desde los 9 años, adonde se mudó junto a sus padres cuando las fronteras del territorio ruso se abrieron. Últimamente, ante el conflicto bélico entre la Federación Rusa y Ucrania, la intérprete se pronunció públicamente lamentando los hechos y apoyando a Ucrania.

“Había, y todavía hay, auténticos nazis en el mundo. Pero en Ucrania son solo millones de civiles que son arrastrados a una guerra, y en Rusia hay niños que son enviados a luchar y morir”, escribió en su cuenta de Instagram, recordando su infancia en un país todavía marcado por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría.