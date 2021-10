Remakes, animación y dramas en las series de la semana

I KNOW WHAT YOU DID THE LAST SUMMER

Olvídense de la clásica saga de los años 90, esta serie toma como punto de partida el plot por el cual un grupo de adolescentes es acosado por alguien que conoce el crimen que cometieron y ocultaron. Sara Goodman escribió una nueva narración que dialoga con esta época y cumple con los requisitos del género. Amazon Prime Video.

FAIRFAX

La nueva serie animada para adultos se podrá ver en la plataforma a partir del 29 de octubre en más de 240 países y territorios por Amazon Prime Video. Trata sobre la lucha atemporal por ser más cool de lo que ya sos, para encajar y hacerte notar, y lo que se siente esperar en la fila por un par de zapatillas que nunca vas a lograr conseguir.

Está protagonizada por Skyler Gisondo, Kiersey Clemons, Peter Kim y Jaboukie Young-White, como cuatro mejores amigos de secundaria en su búsqueda interminable por tener influencia en la avenida Fairfax en Los Ángeles, el corazón palpitante de la cultura hypebeast.

ANGELA BLACK

La vida de Angela Meyer, de apellido de soltera Black, parece idílica hacia el afuera: una hermosa casa en los suburbios de Londres, jornadas de trabajo voluntario en una casa de perros, dos hijos maravillosos y un marido carismático y trabajador, Olivier. Sin embargo, debajo de esta fachada de amabilidad, Ángela es víctima de violencia doméstica. Un día, Ed, un investigador privado, se acerca a Angela. Ed le revela los secretos más profundos de Olivier y ella se enfrenta a verdades horribles sobre su marido y sus traiciones. Desde el lunes 25 de octubre a las 22, miniserie exclusiva de OnDirecTV.

TODO POR LUCY

Versión moderna y reimaginada de la clásica comedia I love Lucy, en donde Lucy es una mujer del siglo XXI que quiere estar enamorada, pero no quiere ceder su individualidad. La actriz mexicana Natalia Téllez (Después de ti) interpretará al icónico personaje de Lucy, mientras que Daniel Tovar (Mirreyes vs. Godínez) tendrá el papel de su esposo Ricky. Se lanzará exclusivamente en Amazon Prime Video.

MALAYERBA

Cuenta la historia de Félix, Mariana e Ignacio, tres jóvenes emprendedores que apuestan por un mercado que acaba de ser legalizado en Colombia: el cannabis medicinal. Su empresa, KannaLab, se convierte rápidamente en el sueño de todo emprendedor y en la envidia de su generación. El 31/10 por StarzPlay.

MY LIFE IS MURDER

Lucy Lawless (Xena: warrior princess, Parks and Recreation) regresa con la segunda temporada de esta popular serie original de Acorn TV interpretando a Alexa Crowe en este drama de detectives contemporáneo. Una policía jubilada que no puede contenerse y acaba ayudando a los policías locales a resolver los crímenes más inauditos. En el nuevo episodio, debe separar la realidad de la ficción cuando un mentiroso compulsivo confiesa un asesinato en una importante joyería.