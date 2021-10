Salió a la venta la nueva novela de J.K.Rowling

J.K. Rowling lanzó su nueva novela llamada "Jack y la gran aventura del cerdo de Navidad". El libro que marca la vuelta de la célebre escritora a la literatura infantil salió a la venta esta semana.

Esta nueva historia de la británica inicia en el día de Nochebuena cuando Dito, el juguete preferido de un niño llamado Jack, se pierde. El pequeño, junto a un cerdito de Navidad, juguete que le regalaron para sustituir a Dito, se embarcarán en un viaje mágico para intentar salvar al que hasta ahora ha sido el mejor amigo de Jack.

La novelista contó que se inspiró en su propio hijo para escribir ya que él tenía un cerdito de peluche con el que jugaba todo el tiempo y para evitar posibles crisis en caso de perderlo ella había comprado uno de repuesto. "Un día pensé en eso, en lo que significa ser el sustituto, el suplente, el que no es 'el elegido', por así decirlo. Y me di cuenta de que por fin tenía mi historia de Navidad", explicó en dialogo con el diario The Sunday Times.

El libro que fue ilustrado por el galardonado Jim Field, ya fue traducido a 35 idiomas y cuenta con audiolibros en varias lenguas.