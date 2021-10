Micaela Tinelli salió a defender lo suyo

Con un estricto perfil bajo, la hija mayor de Soledad Aquino y Marcelo Hugo Tinelli, la empresaria Micaela Tinelli es dueña de una marca textil titulada Ginebra que se caracteriza por sus diseños innovadores y por prestar atuendos a los famosos del ambiente vernáculo.

Desde hace casi dos años, la mujer está saliendo con el jugador de fútbol Licha López, y comparten el mismo techo en una casa que reformaron a su gusto de forma reciente.

Llena de amor pero reaccionadora, la joven heredera no duda en defender lo suyo cada vez que se meten con su familia o su pareja. En la actualidad, Jazpincita, una joven modelo que también ejerce la profesión de artista pornográfica en una plataforma destinada a los adultos, invitó al deportista de primera línea a compartir más de una hora en una cama. Sin ningún reparo, declaró: “Micaela Tinelli me bardea porque me quiero co... al novio, Licha López” en su cuenta de Twitter con las respectivas capturas de las publicaciones en Instagram. Y además volvió a apostar fuerte expresando: “A vos también te espero en mi cama, bombón”.

De armas tomar, Micaela defendió a lo suyo y le escribió a la mujer por privado: “Che, hermana. Ubicate en la palmera”. Lejos de achicarse, la actriz erótica le dijo: “Hagamos un trío”. La pelea continuó y Mica respondió: “Sí. A vos que te metes con pibes con novias. Sos lo menos, no importa el apellido, sos una pobre piba”. Además, tuvo el apoyo del público de las redes sociales tras la publicación de las capturas.