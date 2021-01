Ricardo Chavira: “Tomé clases y me enamoré de la profesión”

Visto recientemente en la serie Selena, el actor estadounidense Ricardo Chavira estrena Reservación para Navidad en Lifetime, una romcom (comedia romántica) navideña con Melissa Joan Hart. Diario Hoy dialogó con el intérpete, que vive un gran momento profesional.

—¿Cuándo supiste que querías ser un actor?

—Estaba en la secundaria, tal vez tenía 15 años. Mi madre murió y nunca había hecho nada, pero quería llenar mi tiempo. Tomé clases de actuación y me enamoré de la profesión.

—Esta es tu primera película navideña. ¿Cómo te sentís al participar en una de ellas?

—No sabía nada de ellas, la gente me hacía bromas y ahora hay cada vez más películas y actores involucrados. Tengo una hija de 12 años que ama Navidad, decorar; lo hacemos juntos y de pronto eso cambia la energía de la casa, es algo muy especial.

—¿Qué desafíos te planteó el personaje?

—No fue un desafío per se, creo que el desafío era no hacer mucho, no pensar mucho. Es un hombre con dos hijos, pero no tuve que tratar de pensar en Navidad, en el romance. Todo se dio bien natural.

—En Selena, el padre era tirano con su hija, completamente diferente al de Portillo. ¿En qué te inspiraste para ellos?

—Portillo es un hombre contemporáneo, mientras que Abraham Quintanilla es un individuo de otra generación, un baby boomer, conservador, tradicional. Portillo es mucho más comprensivo.

—¿Tenés alguna película navideña favorita de todos los tiempos?

—Dejame pensar, es difícil. Me gusta Elf, es divertida. Tal vez si pienso en otras surja otro nombre.

—Y Reservación para Navidad…

—Claro.

—¿Cómo te gustaría que la gente conecte con la película en estos tiempos tan particulares?

—Pienso que las reuniones serán con grupos reducidos de gente. Ojalá vean nuestra película.