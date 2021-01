Un triángulo amoroso con tintes peligrosos

Durante casi una década, el economista Martín Redrado mantuvo un noviazgo con la modelo Luciana Salazar, conviviendo en Estados Unidos y Argentina. Sin embargo, la fuerte oposición de los hijos del primero aportó una dosis para que la ruptura sea un hecho.



En este marco, la rubia decidió convertirse en madre mediante la subrogación de vientre y recibió a Matilda, su única hija.

En la actualidad, el financista y María Luján “Lulú” Sanguinetti decidieron tomarse una distancia por las asperezas en común que buscan superar.



Asimismo, Salazar afirmó que esta separación se debe a un ultimátum que le dieron al galán para que elija y dio a conocer un mail de una supuesta reconquista.



Ahora Lulú publicó una fotografía en la que se ve a una rubia con chaleco de fuerza, bajo la frase “No comments”, dando a entender que no puede creer lo que sucede.



Ni lerda ni perezosa, Luciana se dio por aludida, compartió el posteo, nombró a Redrado y expresó: “Hermosa empatía de mujer, qué triste todo. Mirá lo que lográs”.



Luego continuó: “Acá ya no pasa solo por mí, hay una menor que está siendo manipulada por una persona que no puede contar la verdad. Vaya a saber por qué no puede decir públicamente que la quiere y que la ve. Más allá de lo que privadamente también haya dicho sobre mí y sus sentimientos”.