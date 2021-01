¡Volvió Martín Baclini!

Durante un año, Cinthia Fernández y Martín Baclini salieron y compartieron escenario en Bailando por un sueño, el certamen de baile más popular de la TV argentina.



Luego de peleas mediáticas, la expareja puso un manto de paz.

Es más, las tres hijas de Cinthia tienen un fuerte amor por el empresario rosarino. Es por ello que congenian visitas y llamadas.

Al respecto, afirmó: “Yo me voy a Escobar, las veo, cuando voy a Rosario, cuando vengo. Me mandan fotos. Empezaron equitación. Me vuelvo loco. Fue muy fuerte volver a verlas. Esas criaturas me enseñaron muchísimo. No sabía lo que era una relación con hijos, no tengo hijos. Y de repente, llegaron cuatro mujeres a llenarme de amor. Son muy especiales las nenas de Cinthia. El abrazo que te dan es un abrazo diferente a todo. No me olvido más la primera y la última foto. Quiero estar en sus sueños, en sus vidas”.