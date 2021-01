Verdad consecuencia, ¡24 años no son nada!

Tras finalizar el éxito que significó La banda del Golden Rocket, telecomedia que lo consagró como actor protagónico, Adrián Suar puso manos a la obra para fundar Pol-Ka. Se trata de una productora que daría inicio a una nueva forma de hacer televisión. En este sentido, la primera ficción en su haber fue Poliladron, que lo tenía junto a Laura Novoa en el elenco.



Una vez finalizada esta temporada, Mario Segade y Gustavo Belatti crearon un guión titulado Verdad consecuencia, que se llevaría a la práctica como un contenido exitoso por las temáticas propuestas pero también inaugurando una nueva estética fotográfica y tecnológica. Asimismo esta novela fue el puntapié para otras como Locas de amor, Vulnerables oCulpables, entre otras.



Transmitida por Canal 13 en un horario atípico como las 23 horas, Verdad consecuencia debutó en el aire allá por 1996 y se extendió hasta 1998 con un elenco estelar conformado por Fabián Vena, Emilia Mazer, Andrea Pietra, Antonio Birabent, Valentina Bassi, Damián De Santo y Carlos Santamaría. Además contó con las participaciones especiales de Agustín López, Luciana Ramos, Pablo Shilton, Alejandro Awada, Juan Cruz Bordeu, Inés Estévez y Boy Olmi.



El unitario que ocupaba la noche de los martes se convirtió en un éxito que visibilizaba las vicisitudes, fortalezas y debilidades de siete amigos que estaban llegando a los 30 años.



Este grupo dentro de la ficción se conformó en su primera niñez compartiendo la vida entera: Leo (Fabián Vena) es un político ambicioso, repleto de deseos y corrupciones que está casado con Sabrina (Andrea Pietra), su esposa conservadora, tradicional, e ingenua que no ve más allá. Además desconoce los quehaceres de dudoso buen gusto de su cónyuge.



Por otra parte, Vivi (Emilia Mazer) es una publicista que, tras sobrevivir a una separación violenta, transitará desestabilidades emocionales que la llevarán a permanecer internada durante un tiempo prudencial para luego continuar con las riendas de su vida, mientras que Martín (Antonio Birabent) oficia como cineasta seductor, bohemio e informal , pero el destino le tiene preparado otro plan. Asimismo, Carolina, interpretada por Valentina Bassi, es una mamá soltera que tiene que elegir entre dos hombres dentro de su vida. Este relato termina de completarse con Ariel (Damián De Santo), un abogado gay que busca su verdad e historia de vida, y Juan (Carlos Santamaría) reside como psiquiatra y adicto al trabajo para no prestar atención a su vida privada.



La cortina musical del show fue You're the one that I want, perteneciente a la estética sonora del filme Grease, que fuera protagonizado por John Travolta y Olivia Newton John.

La innovadora propuesta

La creadora de contenidos perteneciente a Adrián Suar irrumpió en la pantalla chica para instalar una nueva forma de hacer televisión utilizando recursos y estéticas cinematográficas, historias comunes con aristas costumbristas, elencos compuestos por figuras de primera línea y artistas incipientes.

Además, forjó una usina laboral, contemplando los numerosos grupos de trabajo compuestos por directores, técnicos, maquilladores, fotógrafos, entre otros.



En este momento inusual de la humanidad, la empresa atraviesa una crisis debido a la suspensión de las grabaciones y la consecuente pérdida de ingresos. Sin embargo, su referente aún confía en que podrán salir adelante y retomar las producciones.