Ricardo Montaner cruzó a Juan Cruz Sanz "No te metas con mi familia tonto"

Un inesperado cruce se dio este fin de semana entre Ricardo Montaner y el periodista de Crónica TV Juan Cruz Sanz. La discusión comenzó luego de que Sanz informó sobre una medida cautelar que incumbe al concierto de Camilo, yerno de Montaner.

"Camilo es el artista hispano más taquillero de Europa e Iberoamérica en el 2021" twitteó Montaner. "Si necesitas una entrada, tengo cómo ayudarte, no te metas con mi familia tonto", lo insultó.

Por su parte el periodista le contestó: "Ricardo. Yo no me metí con tu familia. ¿Qué te pasa? Yo solo conté una disputa legal que ESTA pasando, entre la productora que lo trae al chico este y el estadio Luna Park. ¿Me la vas a negar? Tomate un Mojito y no me rompas las pelotas", terminó la disputa Sanz.