Robert Zemeckis vuelve al cine con Pinocho

Este jueves llega a Disney+ Pinocho de Robert Zemeckis, nueva adaptación de la historia imaginada por Carlo Collodi y que se estrenó en 1940 de la mano de Walt Disney.

El relato, en el cual un niño de madera cobra vida, tiene a Tom Hanks como Geppetto, el carpintero que construye y trata a Pinocho (Benjamin Evan Ainsworth) como si fuera su propio hijo.

Para Hanks, trabajar con Zemeckis siempre es un “desafío fabuloso” que implica estar dispuesto a enfrentarse a lo que sea, de hecho trabajan juntos desde hace años, siendo Náufrago y Forrest Gump las películas más recordadas. Además está Joseph Gordon-Levitt como Pepe Grillo, entre otros.

Zemeckis cuenta cómo fue el proceso de adaptación: “Walt Disney era muy inteligente. Siempre buscó hacer películas de historias que eran bastante imposibles de hacer como películas de acción real pero que se podían hacer maravillosamente bien como animaciones. Así pudo hacer historias sobre animales que hablan, marionetas, hadas y enanos y cosas que hubieran sido imposibles de hacer en acción real. Así que la historia de Pinocho era ideal para eso. Es una de las películas animadas más hermosas que se hicieron, si no es la más hermosa. Pero ahora, desde que surgió el cine digital, la marioneta se puede hacer tridimensional, y se me ocurrió que se podría hacer una versión bastante verosímil de Pinocho como película de acción real. Me pareció que era un proyecto que valía la pena hacer”.

“La película animada original es muy diferente a la obra literaria en la que está inspirada. Nosotros usamos la versión de Disney como plantilla y como un esquema de nuestra historia. Las aventuras son más o menos las mismas que tiene Pinocho en la versión animada. Modernizamos la narrativa porque el ritmo de las películas de hace 60 años no era el mismo que el de ahora. También hay cierta ambigüedad. No le decimos al público qué es lo que tiene que sentir o qué es lo que tiene que pensar. El público de ahora es mucho más sofisticado, y a la gente no le gusta que le den la comida en la boca. Quieren poder pensar por sí mismos. Agregamos algunos personajes, pero básicamente mantuvimos el espíritu, el tono y el tema de la primera película”, ­continúa sobre las principales diferencias con la versión de 1940 que permanece en la memoria de todos.

“El desafío más grande es que se hagan los efectos especiales a tiempo. Tenemos una seria escasez de artistas digitales en el mundo, y todos están haciendo películas con efectos especiales. En estos momentos es muy difícil encontrar suficientes técnicos para trabajar en tus películas”, finaliza sobre uno de los problemas con los que se encontró a la hora de encarar el relato.

Consultado sobre la elección de los actores y su nueva colaboración con Hanks, dice: “Yo creo firmemente en que Tom es un actor que puede hacer cualquier cosa. Le aportó al personaje de Gepetto mucho más de lo que jamás podría haber imaginado. Cynthia Erivo es el Hada Azul y Luke Evans el Cochero. Son fantásticos. Y también son fantásticos mis actores de voz. Ben Ainsworth no podría estar mejor como Pinocho. Joe Gordon-Levitt hace un fantástico Pepe Grillo y Keegan-Michael Key es el Honrado Juan más perfecto que te podrías imaginar para tu película. Son todos maravillosos”.