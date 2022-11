Roberta Damián: “Los actores argentinos tienen una presencia increíble”

La joven actriz Roberta Damián es una de las protagonistas de El secreto de la familia Greco. Es la remake de la serie Historia de un clan, inspirada en los Puccio, y que Telemundo Streaming Studios y Underground Producciones realizaron para Netflix. Hablamos con Damián en exclusiva para saber más detalles de la propuesta.

—¿Qué conocías sobre el caso real que inspiró la serie?

—Una vez que me llegó el casting empecé a averiguar no tan a fondo y cuando quedé busqué más información. Es un caso muy fuerte, me quedé muy impresionada y sorprendida, no podés creer que sea real.

—¿Hubo algo que te impactó más que otra cosa?

—El hecho de que sea una familia y todos estén involucrados, porque si bien no sabían todo, sí sabían que había algo raro en la casa y eso me marcó mucho, y también la historia. Eso de que sean tan católicos, que crean en Dios rindiéndole homenajes y al mismo tiempo hacer esas atrocidades en la casa con la familia, es impactante.

—¿Cómo llegaste al proyecto?

—Por mis mánagers y Sebastián Ortega, que creyó en mí y lo admiro mucho. Hice el casting sin muchas expectativas, porque como actriz tenés que soltarlas. Todo fue muy fácil, lo hice en casa sentada en mi cama; fue uno de los castings más fáciles.

—¿Viste la serie original?

—La serie y la película, pero después de rodarla, porque admiro mucho a los actores y quería respetar mucho el trabajo que hicieron ellos, para hacer un trabajo distinto. Las vi y me encantaron, los actores argentinos tienen un timing y una presencia increíbles.

—¿Qué fue lo que más y menos te gustó del personaje?

—El contraste que tiene Abril, porque la ves en un capítulo y te das cuenta de que tiene algo, una mirada profunda y vital. Lo que menos, aunque todo me gusta de ella, es que sigo tratando de entender las sensaciones que tiene por un hombre mayor que ella; entiendo que está experimentando y tiene curiosidad, y explora como adolescente eso.