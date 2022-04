Roberto Antier: “El humor de Les Luthiers siempre fue muy artesanal”

Luego de una prolongada y muy exitosa gira por España, Les Luthiers regresa al Teatro Coliseo Podestá, los días viernes 29 y sábado 30 de abril, para presentar Viejos hazmerreíres. Roberto Antier es uno de los míticos humoristas que llevarán adelante la divertida recopilación de muchas de las obras más celebradas del grupo. Para conocer más de este retorno hablamos con Antier, a horas de presentarse en nuestra ciudad.

—¿Cómo están viviendo los ensayos previos?

—Arrancan hoy, así que es un acto de buena fe.

—Ustedes estaban de gira y los paró la pandemia, ¿verdad?

—Exacto, estábamos de gira por el país vasco, e íbamos a continuar por seis localidades más, con varias funciones, y tuvimos que volvernos, porque se iban cerrando las fronteras con un ritmo vertiginoso, y nos fuimos a la noche a dormir sin saber si la Argentina nos recibía. Al despertarnos, como en las películas, en donde se cierra la persiana y entra la persona de “culipatín”, así entramos.

—¿Cómo se vivió ese parate?

—Fue de 22 meses y medio, y cuando volvimos fue de una gran alegría, porque nosotros veníamos de cinco postergaciones, era descorazonador, tremendo.

—Viejos hazmerreíres permitirá que nuevas generaciones platenses se acerquen al fenómeno de Les Luthiers…

—Es maravilloso, ver esas caritas tan frescas, jóvenes, que descubren un estilo de humor, como lo hice yo, que era un fanático, y para la cabeza nuestra, ellos, Antonio Gasalla, Carlos Perciavalle, la trova rosarina, eran nuestros referentes. El humor de Les Luthiers siempre fue muy artesanal y los he visto cambiando remates hasta que cierren. Cuando yo me sentaba a verlos, me volvía a reír, aun sabiendo cómo terminaba, y eso me pasaba, claro, cuando no lo hacía yo, y el humor y estilo permanece, son de permanencia por el retruque inteligente.

—¿Fue difícil para vos sumarte al ensamble?

—Cuando tenía 20 años conocí a Daniel Rabinovich le dije que me gustaría ser parte, y él me dijo: Dale, hacé una prueba, pero yo no pensaba en seguir toda la vida haciendo una sola cosa, y puesto a fantasear sobre eso, no quería renunciar a lo que estaba haciendo, pero cuando me llegó después la propuesta, llegó en un momento ideal, así que me sumé feliz.

La dirección en el oficio

Además de su trabajo como actor e integrante del grupo de humor, Roberto Antier supo dirigir grandes piezas y aún mantiene esta arista del oficio que lo tiene en uno de sus mejores momentos profesionales.

Asimismo se embarcará en una gira internacional que incluirá el viejo continente y Estados Unidos junto a Les Luthiers.

—¿Pensás volver a esa etapa anterior, es decir de dirección? ¿Te seduce el detrás de escena?

—Sigo dirigiendo, actuar se me complica más por la gira de Les Luthiers, y hacer otro tipo de teatro, lo mismo. Tal vez podría hacer algo de televisión a contra turno, pero tendría que coincidir con los baches de la gira, que tenemos varios de Latinoamérica, Estados Unidos, España y el estreno del nuevo show, que además implica muchos ensayos, muchas horas del día. Este año es muy difícil.

La función en La Plata

Antes de finalizar el cuarto mes del año, los integrantes de Les Luthiers armaron dos funciones en el Teatro Municipal Coliseo Podestá para dar inicio a una serie de show que darán para hablar.

Es por ello que la cita obligada será el 29 y 30 de abril, a las 21 en 10 entre 46 y 47. Por otro lado, como se agotaron todas las entradas, también se agregó una función que tendrá lugar el 1° de mayo, a las 20.

—¿Qué vamos a ver en la presentación?

—En La Plata los Les Luthiers estuvieron solo una vez con este espectáculo, y como hace 7 años, así que es casi como un estreno. Quienes conozcan las obras que componen esta antología, además, encontrarán muchísimos cambios, se suman y restan palabras, hay mucho reescrito, que para esta oportunidad, la base es el sketch de Radio Tertulia, que una vez ya puesto a rodar todo cambia mucho, así que se encontrarán con mucho nuevo y verlo en vivo es increíble, porque te reunís en una platea con 3.000 personas todos riendo al mismo tiempo.