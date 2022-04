Alejandro Fantino se despidió de Intratables

Durante la noche del jueves, Alejandro Fantino se despidió de la conducción del popular ciclo Intratables: en los últimos minutos del programa, Fantino le dedicó a la audiencia unas conmovedoras palabras finales y dio algunos detalles sobre su futuro laboral en el canal América.

“Se me termina el contrato en América; tengo unos meses más de contrato con el canal y no sé si seguiré o no seguiré. Eso depende de una dinámica que se va dando, son cuestiones que no defino yo solo, sino que también depende del interés del canal”, afirmó el conductor.

Sobre su partida, indicó: “Me voy gratamente sorprendido, por haberlos conocido a ellos. Yo me voy construido de acá adentro. Vine a aprender, a hacer una especie de máster a este programa", sostuvo.

En tanto, Fantino aclaró que Intratables, un ciclo que ha mantenido su popularidad pese a los cambios de conductores, continuará en la pantalla del canal América.

“Este programa no termina. Un programa como este es una marca, es una línea de producción en una marca grande que es América. Entonces, es como que se deja de hacer tal auto por un tiempo; pero esto no es que se termina y no vuelve nunca más”, reflexionó. Y aventuró: “Tal vez Intratables siga los fines de semana o el año que viene... Intratables tuvo miles de conductores, todos uno mejor que el otro. Yo soy simplemente una anécdota en este camino largo de 10 años de Intratables”.

El conductor también dio detalles de su futuro laboral y explicó en su despedida que en las próximas semanas volverá a conducir Animales Sueltos, el histórico programa que condujo durante años:

"Me estoy despidiendo hoy porque voy a hacer Animales Sueltos. Si dios quiere, la primera semana de mayo estamos volviendo con ese clásico. Tengo ganas de hacerlo".