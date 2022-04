Mica Viciconte mostró el costoso cochecito de su hijo

A días del nacimiento de Luca Cubero, la flamante mamá no quiere dejar ningún detalle librado al azar. Y la flamante campeona de MasterChef Celebrity 3 comparte a diario las cosas de su bebé que nacerá a principios de mayo.

En uno de sus últimos posteos en Instagram, mostró el costoso cochecito que adquirió por canje. “Miren lo que es la nave de Luca Cubero. Ahora sí... ¡Que empiece la cuenta regresiva! Te esperamos bebé”, escribió junto a un video en la que se la puede ver junto al cochecito.

El coche es un modelo prémium de una marca internacional que obtuvo a través de un canje, y su valor en moneda argentina ronda los 300.000 pesos. Entre otras características, tiene cuatro opciones de viaje combinando el chasis con diferentes acoples y por si fuera poco, también tiene una capota solar XXL con filtro UV para mantener al pequeño alejado de los rayos del sol.

“En mi vida en general, soy de poner muchos límites, pero todos me dicen: Cuando tengas tu hijo vas a ceder en todo. La verdad no sé cómo voy a ser, creo que a veces los límites están buenos pero no me imagino. Quizás me encuentro en un mundo que digo todo que sí, así que por las dudas no digo nada”, había dicho minutos después de ganar la final del MasterChef Celebrity 3.