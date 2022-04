Johnny Depp habló sobre su dedo amputado en el caso Amber Heard

Johnny Depp sigue testificando en el juicio contra su exesposa, Amber Heard. Ayer, el actor habló sobre la amputación de su dedo y la naturaleza cambiante de Heard.

Johnny Depp la acusó de hacer declaraciones degradantes, de insultarlo y de llevar cualquier situación mínima a una gran discusión.

"No se me permitió tener razón, no se me permitió tener una voz", dijo Depp sobre el matrimonio.

En 2015, al actor debieron amputarle el dedo porque su mujer le tiró una botella de vodka. "Ella arrojó la botella grande y esta hizo contacto [con su mano] y se hizo añicos por todas partes", detalló, "luego miré hacia abajo y me di cuenta de que la punta de mi dedo había sido cortada".

"No sé cómo se siente un ataque de nervios", agregó Depp. "Pero eso es probablemente lo más cerca que he estado", concluyó.