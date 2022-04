El nuevo video sexual de Kim Kardashian

El clan de las mujeres Kardashian acaba de estrenar su nueva temporada del reality show que protagonizan desde hace casi dos décadas, donde pueden verse sus anécdotas.

La primera emisión sucedió por la señal Hulu, que tendrá el honor de contener a esta producción en su haber, y esta vez dieron a conocer una primicia inesperada.

Sucede que Kim brindó sus peores temores: es posible que se difunda un video que contiene contenido erótico. Este muestra una serie de experiencias sexuales que supo mantener en el ámbito de su vida privada.

De esta manera, la imagen pacífica y tierna que ha venido construyendo en los últimos tiempos, se haría trizas de un momento a otro. Recordemos que obtuvo el divorcio de su exmarido Kanye West y la obtención de la custodia compartida.

Además, está saliendo con un humorista y ya no esconde a su nuevo amor, por el contrario están viajando y disfrutando del hecho de haberse encontrado.

Hace escasos meses fue amenazada por su exnovio llamado Ray J que dio a conocer fotografías íntimas. Esta noticia fue descubierta por su hijo mayor llamado Saint, que jugaba con una tablet y se percató de una serie de pop ups que no estaba a tono con su edad. Allí llamó a su mamá, que recibió la peor noticia.

Ahora, la pareja vuelve al ruedo y la está amenazando con repetir la misma situación pero esta vez a través de un material audiovisual que fue creado cuando estaban juntos. Esto data desde hace veinte años.

Es por ello que la también estudiante de abogacía tomó una decisión que comunicó a sus hermanas allí presentes: “Voy a demandar por daños y perjuicios nominales. El mensaje es más importante que el dinero, llegados a este momento. No quiero que la cinta se copie. Tengo cuatro hijos. No puedo volver a pasar por esto. Eso fue hace 20 años. No voy a pasar por todo esto otra vez. Esta vez conozco a los abogados adecuados. Sé exactamente qué hacer. Tengo todo el tiempo, todo el dinero y todos los recursos para quemarlos a todos”.