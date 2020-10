Roberto Danelli: “Siempre forjé mi propio estilo”

Durante una entrevista íntima con diario Hoy, el showman Roberto Danelli se explayó sobre los artistas a los que homenajea. Además, presentó el show inspirado en Sergio Denis que dará el sábado 7 de noviembre, a las 20, cuyas entradas pueden adquirirse en tiendaticket.com.

—¿Cómo incursionaste en la música?

—Me gustó desde chico cuando tocaba la guitarra y las canciones de Sergio Denis eran fundamentales, los sentía como propios. Cuando empecé a hacer shows, comencé a imitarlo, al público le gustó y no paré más. Siempre hago shows de covers salvo a Sergio que lo amé muchísimo. Siempre forjé mi propio estilo. Se vienen grandes homenajes a mis reversiones más conocidas pero también nuevas producciones que darán para hablar.

—¿Lograste compartir algún mo­mento junto a Sergio Denis?

—Tengo una infinidad, pero elijo contar cuando en el 2003 estuve en el programa de Marcelo Tinelli, gané el concurso por imitar a Sergio y meses después fui a verlo a un show. Allí tuve la posibilidad de ir dos horas antes, él me recibió en el camarín y me abrazó fuertemente, se reía, le encantó mi participación. Estuvimos hablando de nuestras historias, era un hombre muy generoso. Me dio su teléfono, el correo, y es más, antes de despedirse del recital, me llamó para subir al escenario. Fue un momento muy emocionante. Juntos cantamos Te quiero tanto para más de mil personas.

—¿Qué podés detallar sobre tu show?

—Habrá un homenaje con sus temas más populares, los más lindos. Será un evento con mucha alegría, buena energía y mucho respeto, sobre todo a sus fanáticos. Me preocupo por que ellos estén bien, disfruten y la pasen bárbaro. Habrá sorpresas.