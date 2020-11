Rock y desparpajo: La TV ataca

inicios de los 90, un joven Mario Pergolini conducía éxitos radiofónicos como Feedback y Malas compañías, con una impronta rebelde y repleta de rock. Tras una serie de momentos audiovisuales esporádicos en el viejo canal 11, con Rock & Pop TV, y en Tevedos junto a Jorge Guinzburg, con Penúltimo Momento, el comunicador, que por entonces conducía Video Línea, un programa con música, videos y películas que se emitía por Cablevisión, no había logrado la catapulta a la fama. Hasta que fundó La TV ataca, un magazine subido de tono que se emitió en la pantalla chica de nuestro país, entre los años 1991 y 1993.

Si bien el pelilargo estaba al frente de la conducción, era acompañado por un séquito de músicos, periodistas, especialistas y panelistas, cuyos perfiles vanguardistas continuaron vigentes hasta nuestros días.

De esta manera, el mentado grupo estaba conformado por el actual empresario de surf y productor Paki Galé; el cantante de Los Twist, Pipo Cipolatti; Juan Di Natale, Rolo Rossini y Leo Fernández. Todos ellos aportaban sus comentarios audaces, editorializaban determinados momentos de actualidad, reseñaban los hits musicales imperantes por aquel entonces, y participaban de las entrevistas realizadas en el estudio a los artistas de la escena nacional e internacional que allí se presentaban.

Con un estilo desacartonado, el show logró romper con los moldes y dejar atrás las normas arcaicas que regían la televisión de aquella década.

Entonces el programa pasó por varios canales. Lanzado al aire de Canal 2, conocido hoy como América TV, al año se mudó al viejo ATC, llamado hoy TV Pública; para finalmente dar cierre al ciclo en la medianoche de la señal estatal Canal 9 Libertad, generando una rivalidad por el rating entre su conductor y su contrincante, Marcelo Tinelli.

Con una apertura intensa y bien para arriba, a cargo de la cortina musical Hard to be perteneciente a The Vaughan Brothers, el show de Pergolini competía con Videomatch, una producción de sketches que abría las puertas a la conducción al joven Tinelli. Además, otros contenidos como Hacelo por mí y Ritmo de la noche, liderados por los correspondientes comunicadores, aumentaban la rivalidad entre ellos que se trasladó de la pantalla a la vida real, perdurando en el tiempo.

Luego de tres temporadas al aire por diferentes señales televisivas, La TV ataca llegó a su fin, dejando el camino marcado para los magazines y especiales sobre la cultura urbana. Además, su conductor comenzó a trabajar en su propia creatividad artística llevada a cabo en una radio porteña.