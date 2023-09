Rodolfo Sancho regresó a España tras visitar a su hijo en la cárcel

Hace varias semanas ya que España —y también algunos países alrededor del mundo— está al pendiente de lo que ocurre con Daniel Sancho, quien se encuentra detenido en una cárcel de Tailandia tras haber confesado el asesinato de Edwin Arrieta. Pues bien, estos días, quien visitó a Daniel en la penitenciaría de Koh Samui, donde se encuentra detenido, es justamente su padre, el actor Rodolfo Sancho. Y a su regreso a España, acompañado por su abogado Marcos García Montes, tuvo un breve intercambio con la prensa que lo esperaba allí. Durante su estadía en Tailandia, él había declarado en conversaciones con la prensa española que se encontraba “gratamente sorprendido” de Tailandia. “Daniel está muy bien cuidado por gente tremendamente amable, que es como me he dado cuenta que son en este país”. Y a su llegada expresó: “En principio, parecía que iban a ser unos horarios muy férreos y que cuando se acabaran me iban a echar. Para nada. Me han dejado estar mucho más tiempo con Daniel del que estaba previsto y estipulado”. Además, contó que encontró a Daniel “bien alimentado y cuidado” y que además puede practicar Muay Thai (boxeo tailandés), un deporte al que es aficionado. Lo que no expresó Rodolfo fueron detalles respecto a la situación legal de Daniel, que podría enfrentar la pena de muerte.