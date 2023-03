Rosalía anunció su compromiso con Rauw Alejandro

Después de tanto tiempo y de tantos rumores, parece que finalmente la cosa será. Rosalía anunció su compromiso con el cantante y trapero Rauw Alejandro. Al menos ambos se encargaron de mostrar el anillo.

¿Cómo fue? A su manera, un modo artístico de hacerlo, ya que ocurre al final del video de la canción “Beso”, que ambos han compuesto juntos y que fue lanzado este fin de semana. El proyecto se trata del EP en conjunto RR. Hacia el final de esa producción audiovisual se la ve a Rosalía llorando de emoción mientras muestra un anillo de piedras blancas, brillantísimo y dice: “¡Ay, Dios mío! Y todo el rímel aquí corrido!”. Luego de ello, se ve que le da un beso al cantante de trap, que está grabando el momento con su celular.

Ya en la previa a la presentación de estos tres temas, “Beso”, “Vampiro” y “Promesas”, el trapero Rauw Alejandro había anunciado que habría una “sorpresita en los vídeos”. Y vaya que han calado hondo estas “sorpresitas” porque el anuncio no sólo de los videos sino del supuesto anuncio de compromiso revolucionó las redes.

Vale recordar que Rosalía y Rauw están juntos desde hace algunos años pero la cosa se hizo pública a partir del beso que se dieron ante las cámaras en la ceremonia de Los 40 Music Awards hacia finales de 2021 en España. Hace apenas unos meses, ambos tuvieron una entrevista con el influencer y streamer español Ibai Llanos donde ahondaron un poco alrededor de la relación. “Pusimos eso por delante. Era como: No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación”, dijo Rosalía, explicando que primero querían construir algo consolidado antes de compartir horas y composiciones en el estudio. Además de ello, la cantante estrella que hace apenas unos días estuvo de visita en el país y deslumbró a todos sus fanes expresó: “Los hombres que tenía a mi alrededor eran emocionalmente indisponibles (…) Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”. Ellos mismos han contado cómo fue que comenzó el amor entre ambos. Confesaron que el primer paso lo dio Rauw, a través de algunos mensajes por redes que con el tiempo se hacían cada vez más seguidos. Luego pasó que ambos se dieron cuenta que el amor por el otro era mutuo.

Aunque durante los primeros meses todo fue muy cauto y casi a escondidas, ahora ya no se guardan nada y la pareja demuestra y grita su amor a los cuatro vientos y también en sus canciones, que se reproducen de a millones.