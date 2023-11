Rumores de romance entre Pablo Alborán y Miguel Bosé

El cantante Pablo Alborán fue vinculado a Ricky Martin, pero en la actualidad se rumorea que tiene un romance con Miguel Bosé. De hecho, un medio gráfico de México asegura que están teniendo una relación amorosa.

Ni bien estábamos viviendo la pandemia que detuvo al mundo tal y como lo conocíamos, el cantante reflexionó sobre su intimidad publicando un video en las redes sociales donde contaba: “Estoy aquí para contarles que soy homosexual y que no pasa nada y que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era. En mi casa y mi familia siempre sentí la libertad de amar a quien he querido y jamás me sentí discriminado ni odiado, pero hoy, por eso y sin miedo, también espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien, pero sobre todo lo hago por mí”.

El primero que lo felicitó fue Ricky Martin, que le expreso: “Bravo hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya las has ganado. Qué afortunado eres. No sabes a la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este video. Qué feliz me siento por ti”.

Ahora, una amiga en común habría dado el testimonio a un medio, donde asegura que Alborán y Bosé están juntos: “Se empezaron a ver con otros ojos. La realidad es que se sienten muy atraídos y han comenzado a salir. Primero fue en España y ahora que Pablo estuvo en México se vieron acá. Miguel, además, fue a sus conciertos en el Auditorio Nacional y estaba más que feliz aplaudiéndole. Los dos rebosan una gran felicidad. Se están dando una oportunidad en el amor”.

Sin embargo, Alborán fue a un evento y no estuvo de acuerdo con estos rumores, lamentándose por la campaña de prensa que había alrededor suyo en este aspecto.