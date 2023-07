Sabrina Rojas y el “Tucu López”, reconciliados

Después de una fuerte crisis amorosa que parecía que no iba a tener retorno nunca más, acaba de conocerse que Sabri Rojas y el Tucu López han vuelto a apostar al amor. Y lo confirmó la propia Sabrina a través de una serie de tiernas imágenes que compartió en sus redes. Y la noticia llega justo después de varios días en los que su reconciliación era un rumor insistente. Pues bien, ¡hay amor otra vez! “Un poco de Tucumán”, escribió Sabrina junto a un emoji de un corazón, como epígrafe de una serie de fotos e imágenes de sus hijos y románticas postales junto al Tucu. La separación había ocurrido luego de conocerse el affaire que había tenido López con una joven santafecina llamada Damaris Cané, en un reconocido boliche de Carlos Paz. Apenas conocida la decisión de la ruptura de Sabrina, el Tucu había dado inicio al “operativo reconquista”, tal como lo llamó él. Rojas, consultada por la prensa al regreso de su viaje a Puerto Rico, lugar al que había ido en plan relax y para descomprimir la situación y replantear, había dicho en su momento: “No lo pienso perdonar. Hizo mucho daño. Más allá de que volvimos a hablar, hoy no me siento bien”. Pues bien, parece que finalmente el amor pudo más, y la pareja se encuentra nuevamente apostando al amor y a una segunda oportunidad.