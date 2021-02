Salma Hayek protagonizará una comedia feminista

Dueña de una gran belleza latina, Salma Hayek está inmersa en una ficción que la tendrá delante y detrás de cámara. Será la protagonista de una comedia y también estará a cargo de la producción ejecutiva.



La serie será llevada a cabo por HBO Max, y la usina de contenidos de la actriz llamada Ventana rosa. Se tratará de la adaptación del libro How America’s obsession shaped me and you, centrado en la vida de Leslie, una mujer de 40 años cuyos pechos comenzarán a hablarle.



Sobre la entrega, Salma agregó: “Estamos muy agradecidos de que HBO Max haya sido lo suficientemente perspicaz y audaz para desarrollar este programa con nosotros. En A Boob’s Life usamos los senos como metáfora del juicio constante al que se someten las mujeres, creando una sensación colectiva de que no importa lo que hagamos nunca somos suficientes. En este programa, le damos al pecho una voz que nos lleva a través de la vida de una mujer desde una perspectiva única, que muchas veces no nos atrevemos a ver”.

Vale mencionar que la responsable de la compañía audiovisual logró realizar varios proyectos como Frida, Santa Evita, Monarca, Ugly Betty y The Maldonado Miracle.



Por último, la diva reveló que debió someterse a una dieta estricta y un entrenamiento exhaustivo para poder lucir un traje de baño pequeño. Sin embargo, asumió que luego se relajó, disfrutó de las vacaciones y las ricas comidas.