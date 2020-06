Se conocieron detalles de la denuncia a Teto Medina por abuso sexual

Continúa el escándalo por la denuncia de abuso sexual a Teto Medina. Luego de cumplirse un año de la misma, se revelaron detalles de la misma, que involucra golpes, consumo de alcohol y de drogas.

Luego de que la semana pasada, el abogado de la denunciante, Mónica Fernández, presente un escrito para que lo llamen a Medina a indagatoria y se realice su detención inmediata, se confirmaron datos relevantes en la causa.

Tras la pericia psicológica, se confirmaron los hechos de abuso sexual. Además, se conocieron detalles sobre las declaraciones de la mujer, donde habla de constante acoso para tener sexo y un episodio de alcohol y drogas.

"Se sube a mi auto y empieza a chupar, y a tomar falopa. No quería llegar al hotel alojamiento que se llamaba Venus. Siempre íbamos ahí porque no quería que viniera a mi casa. Se me hizo una nube y estacioné. Él agarró el volante y se llevó puesto los cositos de la avenida Juan B. Justo. Quería seguir así y le dije que no, que nos íbamos a hacer mierda", señaló la mujer denunciante.

Además agregó que Teto Medina quiso meterle la mano en su vagina y que ese abuso lo había sufrido varias veces. "Últimamente no teníamos sexo. Yo le hacía compañía y ya ni nos besábamos", destacó. También agregó que tuvo que reconstruir su genital ya que "se me escapa la orina por la noche".

Hasta el momento y pese a la gravedad de la denuncia, un fiscal pidió sobreseer al famoso ya que todo el suceso ocurrido fue en una etapa de alcohol y drogas. "Las agresiones a su integridad física, en su momento, no fueron objeto de reproche", señaló el fiscal, Marcelo Roma, a cargo de la causa.