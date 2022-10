Se conocieron los nuevos nominados de Gran Hermano

Recién van apenas pocas semanas de la nueva edición de Gran Hermano, pero ya pasó de todo. Y la audiencia y los telespectadores contentos, claro. Ayer se conoció la segunda tanda de nominados: aquellos que pueden llegar a dejar la casa, de acuerdo a la votación de la gente.

El primero en ser eliminado fue Tomás Holder, quien se despidió la semana pasada y ya está dando que hablar fuera de la casa y frente a las cámaras de televisión. Por ejemplo, en uno de sus primeros posteos escribió: “Gracias a todos los que siempre apoyan. Cumplimos el sueño de llegar todos juntos a Gran Hermano. Fue un juego muy divertido en el cual pudimos ver mucho sobre mi personaje y un poco sobre mi personalidad. Muchas cosas quedaron por demostrar”.

Volviendo a los que quedaron adentro, finalmente ayer se conocieron los nuevos candidatos a abandonar el certamen: Nacho (con 13 votos en contra), Juan (12), Martina (11) y Walter (4). Maxi, que comenzó un romance con Juliana Díaz, y esta semana ganó la prueba del líder y tiene no solo la inmunidad sino la potestad de salvar a alguien de la placa de nominados, votó a Martina. “Su energía choca con la casa”, indicó. También eligió a Nacho: “Me cuesta bastante, pero está en el mismo juego que Martina. No comparto su forma de jugar”. En la siguiente gala se sabrá cuál será su decisión en cuanto a sacar a uno de ellos de los nominados.

Otro que también nominó a Martina fue Thiago, uno de los que parecen ser de los preferidos del público, y sumó a Juan. “Estuvieron metidos en eso de esconder la comida y no me gusta que jueguen con eso porque hay mucha gente que no tiene para comer”, dijo para ambos casos.

Alfa, uno de los hermanitos más polémicos de la casa, seleccionó a Juan “porque me acusó de cosas que no tienen sentido”, según explicó, y a Nacho. De ambos, frente a cámara y en el confesionario llegó a decir: “Se creyeron que tenían la casa tomada, y no”. Alfa intentó hacer una nominación espontánea (que consiste en otorgarle tres puntos en contra al primer elegido y dos al restante), pero Gran Hermano le comunicó que eso ya había ocurrido. Romina también escogió a Martina bajo la fundamentación de que “es una de las chicas con las que no me encuentro, no me siento cómoda. No me gustan cosas de su juego”. Al nombrar a Nacho, expresó lo mismo.

Una de las sorpresas de la noche fue cuando Santiago del Moro, conductor de la emisión, informó que el Gran Hermano tenía sospechas de que se habría realizado un complot entre un grupo de participantes al momento de hacer las nominaciones. Los últimos votos que quedaban por verse eran los de “Los Monitos”, el grupo que conforman Nacho, Juan y Martina, y del que también formaba parte Holder, el primer expulsado.

En este punto se sembraron las dudas acerca de un posible complot y se mostraron imágenes en la que el grupo se puso de acuerdo en hacer la nominación espontánea ni bien finalizara la gala de eliminación, con votos “para Corrientes y para Córdoba”. Así fue que los tres votaron en contra de Alexis y Coti, bajo distintos motivos. Pero Gran Hermano resolvió que hubo complot, Del Moro lo anunció y esos votos fueron suprimidos. Solo resta esperar al domingo y ver quién será el próximo expulsado.