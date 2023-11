Se filtraron detalles del encuentro entre Marcos Ginocchio y Coti Romero

Los rumores que afirman que hubo un encuentro entre Coti Romero y Marcos Ginocchio se confirman aún más, y ahora ya se conocen otros datos de color al respecto.

Fue el mismo Ángel de Brito quien reveló pormenores del encuentro entre los dos ex Gran Hermano. La cita se habría dado en agosto, cuando los dos fueron invitados a la fiesta de un reconocido cantante.

El organizador de la reunión fue Agustín Bernasconi, quien forma parte del dúo MYA con Máximo Espíndola.

Previamente, los ex Gran Hermano estuvieron presentes en una fiesta Bresh, en la que coincidieron. Luego de este evento, decidieron seguir el after en casa del músico.

A Coti por esos días se la notaba muy conmovida por su separación reciente de Alexis “El Conejo” Quiroga. El motivo de esta separación fue el encuentro que tuvo el exnovio de la correntina con Karina “La Princesita”.

Marcos trató de consolar a “la prima”, pero a esos abrazos le siguieron algunos besos hasta que se dieron cuenta de que no estaba bien lo que estaban haciendo.

Los rumores salieron a la luz después de que la correntina los hiciera públicos. A través de un papel que le dio al conductor del certamen, Marcelo Tinelli, la ex del “Conejo” hacía público el “chape” que había tenido con Marcos.

Durante la emisión del concurso de baile, muchos le pedían a Coti que puntuara del 1 al 10 cómo eran los besos de Marcos, ella atinó a sonrojarse y luego decir que podía darse picos con mucha gente, pero que eso no significaba nada. “Me puedo besar con mucha gente, no significa nada eso. No ando puntuando los besos de la gente, pero bien”, calificó Romero.

En un vivo que realizó en su perfil de Instagram, Marcos se dedicó a responder diferentes preguntas que le hacían sus fanáticos. Uno de ellos no vaciló en cuestionar las afirmaciones de la correntina, a lo que el ganador de Gran Hermano optó solo por decir que le parecía que lo había dicho en joda, porque de otra forma no entendía las declaraciones.

La madre del ganador del reality afirmó en el mismo vivo de su hijo que le parecía que Coti intentaba ponerle “picante” a la participación de ella en el Bailando por un sueño, de la misma manera que lo había hecho cuando tuvo un cruce con Zaira Nara.