Serrat: "La decisión de retirarme fue tomada por un sentimiento más que por una razón"

Joan Manuel Serrat estuvo en "La Peña de Morfi", programa de Telefe conducido por Gerardo Rozin, donde habló de su retiro. El catalán dijo que la decisión de dejar los escenarios luego de "El vicio de cantar 1956-2022", su gira de despedida, fue tomada “por un sentimiento más que por una razón”, pero que seguirá haciendo lo que más le gusta hacer en la vida, “que es estar vivo”.

“Han sido dos años largos duros con grandes pérdidas y con mucho tiempo de reflexión, he pensado que todo es muy frágil y que está bien: antes que me reitre una pandemia como me tenía retirado, antes que me retire el tiempo o que me retire la gente, me retiro yo; pero me retiro de subirme a los escenarios, no de vivir”, reflexionó Serrat.

El popular artista tocará en el Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo el 19 y 20 de noviembre del año próximo, este último se agregó debido a que prácticamente se agotaron la entradas del primero, según anunciaron en el mismo programa.