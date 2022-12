Shaman Herrera: “Aquí y ahora es donde siempre quiero estar”

El proyecto Shaman y el fuego llega a la ciudad para presentar El viento en los escombros en el Auditorio de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata.

De esta manera, el artista recorrerá su vasto repertorio. La apertura de la cita obligada estará a cargo de la platense Carmen Sánchez Viamonte. El concierto será este sábado a las 20, y es por ello que Shaman Herrera dialogó con este multimedio.

—¿Cómo te preparás para este show en la ciudad de La Plata?

—Me preparo mentalmente y emocionalmente para darlo todo. Es decir, es un show muy especial porque es un reencuentro con mis músicos y amigos que me acompañan desde hace muchos años en los escenarios y un reencuentro con la gente de La Plata, para la que no toco hace ya varios años.

—¿Qué canciones vas a presentar en este momento?

—Vamos a presentar las canciones de El viento en los escombros que es un pequeño disco que hicimos con El Fuego, la banda que armamos antes de la pandemia con Tulio Simeoni (Patrulla Espacial, Hombres en llamas) en la batería; estará Pablo Girardín en la tuba y para este disco se sumó Julián Rossini en el piano quien también hizo arreglos para algunas de las canciones. También habrán canciones de todas mis etapas y bandas del pasado.

—¿Cómo elegís el repertorio en general y en especial para esta ocasión?

—Las canciones que elegimos van enlazadas por un hilo emocional que sirva para enmarcar las más nuevas que vamos a tocar por primera vez, pero la idea es que haya un viaje intenso y variado para responder un poco a lo que siento que la gente desea escuchar.

—¿Qué relación te une a La Plata?

—La Plata es la ciudad que me vio nacer como artista, es la que me brindó las experiencias que me formaron, es la ciudad de mi familia y la ciudad de mis amigos.

—¿Cuál es el balance que hacés hoy sobre el vasto camino andado?

—La verdad es que trato de no mirar mucho hacia atrás, el balance lo deberá hacer alguien más cuando a mí se me termine el camino hacia adelante. Aquí y ahora es donde siempre quiero estar.

—¿Por qué recomendarías a la gente que vaya al show?

—Recomiendo la experiencia de ver a los músicos que me acompañan, de ver como simples canciones se elevan con la musicalidad de quienes me van a acompañar, recomiendo que vengan a ver a Carmen Sánchez Viamonte que va a estar abriendo el show con sus canciones en formato despojado, ella y su voz fueron una de las revelaciones que me regaló la pandemia. Y recomiendo que vengan a escucharme porque les cantaré con verdad y corazón para brindarles una experiencia que puedan atesorar.