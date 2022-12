Wanda Nara sigue sola y sin apuros

La historia de amor entre Wanda Nara y Mauro Icardi despertó todo tipo de teorías y confirmaciones en los últimos días. Es decir, la pareja estaba por separarse de forma definitiva pero decidió bajar la guardia, organizar un viaje con rumbo a Maldivas y disfrutar de un tiempo en soledad.

En estos días, los tortolitos se mostraron muy juntos y publicaron fotografías en las redes sociales donde se dedicaron mensajes de amor y pasión.

Vale mencionar que a fines de la pandemia, el futbolista tuvo una relación clandestina con Eugenia Suárez mientras que ella fue vinculada al cantante de cumbia 420 llamado L-gante.

En la actualidad, los integrantes de LAM avisaron que es probable que la rubia y también representante deportiva continuara enamorada del intérprete tropical y es por ello que no podría seguir adelante con su matrimonio, que ya está terminado de forma legal.

Ahora, la mujer tomó las riendas de su privacidad y se abocó a responder las incógnitas de los seguidores a través de las encuestas en su perfil de Instagram.

Allí dejó en claro que no existe ninguna reconciliación con su exmarido dando cuenta que solo los une una relación cordial por todo lo que compartieron y vivieron en este tiempo. El usuario indagó: “¿Por qué no decís que te reconciliaste?”, y la mujer aclaró: “Porque estaría mintiendo, intenté porque creo que una relación de tantos años se merecía otra oportunidad, pero no resultó”. Estas palabras trajeron un manto de calma, dejando en claro que ella está soltera y sin apuros.

Por estos días dejó a sus hijos en Estambul junto a su exmarido y su madre mientras que viajó con rumbo a la Argentina porque será una participante en el reality show Gran hermano, grabará unos programas con el tema del mundial y también culminará sus negocios como empresaria de la moda. Se espera que quizá en estas horas tenga un encuentro con L-gante ya que no se vieron desde su último viaje.

Por su parte, Mauro Icardi, que hoy se desempeña en Estambul, decidió no dar testimonios pero sí publicó unas historias junto a la mamá de sus hijas, Francesca e Isabella.

Por otro lado, también aprovchó su cuenta de Instagram donde tiene nueve millones de seguidores para mostrar foto está besando a su compañera y así siguió dando para hablar. Este comportamiento desdice a su compañera a quien le cedió los derechos de su carrera profesional como deportista debido a que es su representante.

Asimismo, luego del escándalo con Eugenia Suárez, los bienes fueron divididos al igual que la fortuna que cosecharon en los años que duró esta sociedad conyugal. La abogada Ana Rosenfeld actuó como mediadora y conciliadora.

Con los papeles al día, los mediáticos siguen dando para hablar en lo que concierte al vínculo sentimental que los unió. Recordemos que en la estadía en Estambul, Mauro vive con la familia en una casona, mientras que Wanda se alojó en un departamento para poder mantener las distancias.