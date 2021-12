Shamier Anderson: “No tenemos aún claro qué son y si la vida extraterrestre existe”

Invasión, la propuesta de ciencia ficción de Apple TV+, creada por Simon Kingberg, una vez más cuenta la conexión entre los seres humanos y los alienígenas tras el arribo de los últimos a la Tierra. Shamier Anderson es uno de los protagonistas y dialogó en exclusiva para Argentina con diario Hoy sobre la serie.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor? ¿Tenías algún referente?

—En Canadá no teníamos muchos referentes, tal vez sí comediantes como Jim Carrey o Mike Myers, pero no teníamos intérpretes de color, como sí había en Estados Unidos, como Denzel Washington o Will Smith, que fueron importantes para mí. Recuerdo esos momentos en los que descubrí que quería estudiar y potenciarme como actor, estar asociados a las artes, y un día viajé a Los Ángeles y me esforcé para conseguir todo lo que he conseguido hasta ahora, y viajé solo con mis sueños en la valija.

—¿Qué fue lo que te atrajo a la ­propuesta?

—Tuve una audición, me atrajo el trabajo en sí, había que pagar cuentas (risas). Leí el guion, envié un video, me reuní con el director y al tiempo me dijeron que iba a hacerla.

—Simon Kingberg ha hecho muchas películas y series grandes. ¿Cómo fue trabajar con él?

—Era como un niño en una tienda de dulces, crecí viendo todas las películas de X-Men en mi Toronto, así que cuando supe que iba a estar con él fue muy excitante.

—¿Por qué creés que nos siguen gustando las propuestas de aliens?

—Creo que por las ganas que tenemos de explorar lo desconocido, como los aliens, no tenemos aún claro qué son y si la vida extraterrestre existe.

—¿Qué es lo que más te gustó de encarnar a tu personaje? ¿Qué desa­fíos tuviste?

—Lo que más me gustó fue su aspecto físico, soy un tipo muy “físico”, así que me gustó tener una excusa para ir al gimnasio todo el día.

—¿Qué podés contar de tu rol?

—Es un Navy Seal al que verás luchar contra los aliens, emocional y físicamente, verán sus procesos y transformaciones.

—Antes hablabas de tu preparación física, vas a estar en John Wick 4, ¿te gustan estos roles?

—Me encanta la acción, pero no es lo único que hago, de hecho estoy en la película de Halle Berry, Bruised, y ahora se dio que coinciden varias propuestas de acción, me pasa que estoy comiendo una hamburguesa con queso y sé que tendría que estar en el gimnasio, porque Keanu Reeves lo está y mis compañeros también.

—¿Tenés alguna serie de ciencia ficción favorita? ¿Tuviste algún encuentro con aliens?

—Nunca (risas), iba a hacer un chiste, pero no. Tengo muchas series y películas favoritas, pero es difícil elegir. Prometheus, de Ridley Scott, me gusta mucho, no sé si Transformers es de la categoría, no sé, la fantasía me gusta también, una película que se llama Return to Oz, con Fairuza Balk, lo veía mucho de chico, es una de mis favoritas de todos los tiempos la película.

—¿Qué harías en una invasión alien real?

—Correr (risas).