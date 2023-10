Sigue el escándalo con Sofía Clerici

La bomba que significó la difusión de las fotos de Sofia Clerici junto a Martín Insaurralde en un viaje a puro lujo dejó muchas esquirlas en el aire. Y parece que será así durante un buen tiempo. Porque no sólo hubo mensajes cruzados de un lado y del otro, y la renuncia del político, sino que siguen sucediendo cosas alrededor. Obvio que en el centro de la polémica y el escándalo se encuentra la protagonista de todo esto: Sofía Clerici.

Ya el mismo domingo ella había decidido bajar muchas de las imágenes que ella misma había compartido y dejar de tener un perfil público en su Instagram para que empiece a ser privado. En esa red social ella cuenta con más de dos millones de seguidores. Y ahora, por ejemplo, volvió a dejar un mensaje en medio de la situación. En sus historias expresó: “Infórmense bien, mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc.”. Y luego agregó, apuntando aunque sin decirlo a todos aquellos que especulan con la ostentación y las cosas de valor que mostró ella durante todo este tiempo en sus redes, incluido el lujoso viaje por Marbella en un yate de millones de dólares: “Trabajo desde muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente. Nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona... no hay pruebas”.

Durante la mañana se dio a conocer que habían denunciado a Sofía. El periodista Sergio Farella, en la señal TN, confirmó que el abogado Gastón Marano denunció a la modelo por encubrimiento. Sofía fue acusada por “haber aceptado regalos costosos de dudoso origen por parte del exjefe de Gabinete bonaerense”. Justamente lo que ayer en su posteo de Instagram había salido a aclarar. Según el periodista, siguiendo con lo presentado por el abogado denunciante, la modelo está inscripta en AFIP en la categoría más baja, con un límite de facturación de 116.000 pesos mensuales como venta de lencería, con lo cual no tiene capacidad económica para asumir esos gastos como los que mostró en sus redes sociales. “Ella pudo haber dudado del dinero que utilizó Insaurralde para comprárselo”, explicó Farella.

Vale señalar que el comunicado de ayer no es el primero que comparte la modelo e influencer. Porque el domingo por la mañana ella había escrito: “Fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá. Luego me fueron a visitar, y para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas”. Y cerró: “Las cosas que tengo, como relojes y carteras, me las compré yo solita. ¡Para que sepan!”, detalló. Y cerró sin filtros: “Besitos, ocúpense de sus vidas. No pierdan tiempo, que pasa rápido”.

Por si fuera poco, en medio de toda la situación, se armó polémica con Romina Malaspina. La DJ y bailarina en Intrusos (América) aseguró que la modelo le tiró onda en un restaurante pero que no tuvo intenciones de continuar con la conversación. Y la respuesta de parte de Sofía no tardó en llegar. En su cuenta de X (Twitter) compartió una captura de pantalla de un mensaje que le envió. En el tuit escribió: “Ya que sacan una nota así, que cuente que ella me preguntó qué hacía después del restó”. Y en la imagen compartida: “¿A ver querida qué te pasa que hablas de mí? ¿Por qué no contás las cosas como son? Vos me mandaste mensajes por Instagram esa noche del año pasado. Después de recibir la botella de champán que un amigo mío les mandó. Vos me mandaste a mí preguntando qué hacíamos después”. Y cerraba con: “Dios, se nota que querés cámara”.

Además, trascendieron rumores de cómo se tomó toda la noticia en el entorno de Jesica Cirio, ex de Martín Insaurralde. De acuerdo a lo expresado por la periodista Paula Varela en Socios del espectáculo (El Trece) la noticia cayó muy mal. Ella deslizó: “A Jesica hace dos años le llegó lo de esta supuesta relación”. Y agregó: “La ex de Martin está enardecida, no lo puede creer tampoco. La primera pareja de él, con la que tiene hijos grandes, uno de esos chicos es periodista y trabajaba con Jesica”.