La ausencia de Carmen Barbieri en su programa encendió las alarmas

Hace varios días que la conductora Carmen Barbieri se encuentra en el centro de la polémica por un fuerte cruce y una polémica picante que viene manteniendo con Yanina Latorre. Gritos, insultos, llanto de por medio parece que la contienda va para largo. Por ello, la ausencia de Carmen al frente de su programa Mañanísima durante la jornada de ayer encendió las alarmas. Vale señalar que ella viene atravesando algunas complicaciones de salud durante este último año y medio.

La propia Carmen, a través de un mensaje a sus compañeros llevó calma y tranquilidad. “Tengo un esguince, por suerte no me rompí ningún huesito... pero no me caí ni nada, me torcí el pie. En Comodoro Rivadavia, hice igual la función a la noche, pero cuando bajé del avión el pie era enorme, no podía apoyarlo. Ahí me fui a Zabala, me hicieron unos estudios y dio que tengo un esguince agudo” expresó.

Y agregó: “No me puedo parar, camino pero renga, no me entra ningún zapato. Y la voz... parezco Graciela Borges”. Así las cosas, la conductora llevó tranquilidad y aseguró que ya hoy martes se reincorporaría sin problemas.