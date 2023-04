Sigue la novela entre Sabrina Rojas y el Tucu López

Corría el 2021 cuando Sabrina Rojas terminó su matrimonio con Luciano Castro, en el que tuvieron dos hijos llamados Esperanza y Fausto, en perfectas condiciones. Por aquél entonces la mujer comenzó a salir con el locutor y mediático Tucu López luego de conocerse en una función de la obra performática Sex. Allí el flechazo fue instantáneo y entablaron un noviazgo que duró hasta estos días.

Sucede que la panelista Nancy Duré indagó al respecto y le escribió a Sabrina para confirmar la noticia. Allí se supo que la relación amorosa llegó a su fin para estos dos tortolitos que supieron compartir también un proyecto en los medios de comunicación en Argentina. La razón de la abrupta separación habría sido por una supuesta infidelidad por parte del locutor con una bailarina que conoció en un boliche en el pasado fin de semana. Asimismo la especialista en investigar las redes sociales de los famosos, Pochi, referente de las cuentas Gossipeame, reveló que el hombre habría sido curioso e infiel en más de una chance en el lapso de tiempo que duró el romance con la vedette.

Vale mencionar que la pareja se mostraba muy feliz, viajaron y trabajaron juntos y además pensaban en convivir, pero también en agrandar la familia con una llamada a la cigüeña. Sin embargo, todo quedó en la nada porque la rubia se hartó de los rumores y mandó al diablo el ­vínculo que sostenía con el comunicador y participante de los medios de comunicación.

La primera tercera en discordia fue Damaris Cané, una gimnasta que compartió unos tragos con el locutor. Ni lerdo ni perezoso, también se habría dado unos besos con las bailarinas de Sex con las que compartía elenco en los años que estuvo siendo parte del elenco.

Con respecto a los hechos de público conocimiento, Sabrina afirma: “Me separé ese lunes, después de ese rumor. Porque a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes. Yo sé que él no hizo nada, pero no se manejó bien. Para mí eso es suficiente”.

Por su parte, el galán que fue abandonado afirmó: “Estamos separados, pero seguimos hablando. Es muy reciente todo... Yo quizás no me manejé bien porque no tomo dimensión a veces de que soy famoso y me quedé hablando con una chica, pero no pasó nada. Yo la amo y creo que esta separación se puede revertir”. Hasta el momento los famosos están por caminos separados y no volvieron a hablar al respecto.