El nuevo romance de Yatra

La artista española Aitana y el cantante Sebastián Yatra están viviendo una historia de amor. Esta situación no habría llamado la atención, salvo por el detalle que ella es íntima amiga de Tini Stoessel, la cantante argentina que tuvo un noviazgo de dos años con el colombiano, pero que decidieron terminar cuando se advino la pandemia de coronavirus en 2020.

Por otro lado, a fines de 2022, Aitana y Yatra grabaron una canción y posterior videoclip titulado Las dudas, donde la letra despertó rumores de un affaire: “Entiendo que te confundas, no tiene mucho sentido. Dejar algo que es seguro por algo incierto conmigo. No quiero hacerte decidir, pero es jodido. Me rompería el corazón quedarnos de amigos”, reza la prosa, y todo estalló ni bien salió a la luz.

Vale mencionar que los tortolitos fueron vistos junto a amigos en las calles londinenses paseando en el verano. La pareja comenzó a salir cuando ella terminó con el actor Miguel Bernardeu. Recordemos que la chica saltó a la fama luego de trabajar en Operación Triunfo, donde conoció a Yatra, se convirtieron en amigos y luego comenzaron a salir. Hasta el momento no se refirieron a lo sucedido, pero ya no ocultan su amor ante la opinión pública.