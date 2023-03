Siguen las polémicas por los dichos de Cande Tinelli sobre Guillermina Valdés

Cande Tinelli está teniendo un comienzo de año bastante agitado. Primero, luego de varios rumores y trascendidos, se separó de Coti Sorokin. En un momento hasta llegó a hablarse de casamiento entre ambos pero nada de eso pasó. Más bien, lo contrario.

Luego de pasar las fiestas por separado se anunció la decisión. De hecho su mamá, Soledad Aquino, se expresó ayer sobre la separación y dijo: “Cande está muchísimo mejor ahora que cuando estaba con él”.

Pues bien, ahora, al tiempo que participa como panelista invitada en el programa de Ángel de Brito, se refirió en términos bastante fuertes y polémicos sobre la ex de su papá, Guillermina Valdés. Y dejó algunas declaraciones picantes. Por ejemplo, después de decir que nunca había conectado con ella, expresó: “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo, si no ves bien a tus padres o a un familiar”. “Está todo bien, es su vida, pero yo nunca tuve mucha piel con ella, como algo, no sé, algo energético”, continuó Cande. Algunos de sus compañeros de piso y panelistas se mostraban sorprendidos ante esto. Nazarena Vélez le consultó si realmente pensaba que Guillermina le había hecho mal a Marcelo. “Yo creo que un poco sí. No quiero meter la pata pero no sé, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas por su relación, por ella”, respondió.

También se refirió a cuando Valdés participó como invitada en uno de los programas de Marcelo, cuando aún estaban juntos. “Ella lo anulaba estando sentada ahí, estaba todo mucho más cuidado. Igualmente, fue un momento, yo creo que al principio estuvieron muy bien, muy enamorados y estaba todo bárbaro” dijo.

Vale recordar que la pareja se separó en mayo del año pasado, luego de nueve años de relación. Obvio que estos dichos de Cande llegaron a Guillermina.

Ella, fiel a su estilo discreto se manifestó en las redes. “Triste la información que me está llegando, sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande sobre el lindo vínculo que tenía con su papá”, escribió. Y agregó: “Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido escuchar esto”.

Luego, durante el día de ayer volvió a manifestarse por la misma red. “Prefiero callar. Mejor así. Que tengan una linda noche”, redactó junto a un emoji de un corazón.

También uno de los que se refirió a los comentarios de Cande fue Dante Ortega, hijo de Guillermina y Sebastián Ortega. Él indicó: “No suelo meterme en cosas mediáticas. Solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo”.

En estas semanas circularon fuertes rumores de romance entre Valdés y Santiago Maratea. Más allá de los dardos que se estàn dirigiendo de un lado hacia el otro, tanto Tinelli como Valdés siempre fueron muy respetuosos y cordiales en su trato luego de separarse.