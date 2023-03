Sofi Morandi: “Estos proyectos te dejan algo y te suman a ser una mejor artista”

Referente de la comedia de su generación, la multifacética Sofi Morandi se abre paso con diferentes roles en proyectos audiovisuales. Ahora, en la próxima a estrenarse 29 horas y media, la obra maestra de Maxi Gutiérrez, que narra la grabación de La dicha en movimiento, el emblemático primer disco de Los Twist, a fines de la dictadura militar. De esta manera, encarnará por primera vez a un personaje real, nada más ni nada menos que Fabiana Cantilo. Es por ello que diario Hoy fue parte de una jornada de rodaje de la película y habló con la artista Sofía Morandi.

—¿Qué fue lo que más te atrajo del proyecto? ¿Qué características captaron tu interés?

—Yo había audicionado para encarnar a Fabiana Cantilo en la serie de Fito Páez, que va a salir este año en Netflix, y había consumido un montón de ella en su momento. No se dio esa oportunidad porque tenía otros proyectos. De hecho, todo apuntaba que sí, pero bueno, estaba en otro momento. Y cuando surgió esto, fue como lo primero que dije, ay, qué loco, me volvió a venir.

—Tenía que ser...

—Claro, tenía que ser. Y eso me copó. Y después, nada, como flashearse rockstar un ratito.

—¿Qué sabías de Los Twist? ¿Alguna canción preferida?

-Conocía Jabones flotadores.

—Son muy vos, las canciones de Los Twist…

—Me copan, sí, porque yo no soy muy del rock, debo decirlo, pero esto es más como pop rock. Y de Los Twist también como escuchás Cleopatra y te dan ganas de bailar.

—¿Ahora tenés una lista con todos estos temas?

—Ahora tengo una lista. Obvio, por supuesto. Pero bueno, también siempre con los nervios de hacerlo bien, de no caer, obviamente, en una imitación. De hacerlo desde un lugar que eran seis amigos que se juntaban a hacer música, a tomar algunos tragos, y flashearla.

—Y en una época donde estaba todo por explorar, porque viste que hoy en día es más difícil, y con pocas mujeres también…

—Total, muy poquitas. Bueno, de hecho, que en su momento por ahí había un montón de gente que había dicho, no, esto es raro, esto es distinto, y que Charly García haya dicho, esto me gusta, vamos a producir un disco es como que tuvo ojo y lo hizo, porque eran medio mandados a hacer, como un tiro al aire.

—Fabiana Cantilo también es medio tiro al aire…

—Esto también me tocaba del personaje y con el tiempo nos intercambiamos unas palabras y yo le quería decir, vamos a tomar algo, te lo pido por favor.

—¿Cómo sigue tu año de trabajo, además del estreno de la película?

—Volvemos con Porno y helado, estamos muy contentos, y también ganamos algunos premios.

—Ahí pagaste para ganar...

—Ahí pagué (risas), lo compré. Martín (Piroyansky) se sentó ese día y dijo no vamos a ganar nada. Y bueno, Martín sabe más era mi primer nominación a un premio premio y pensé Martín sabe más de esto, ya está, si Martín dice que no ganamos más, no ganamos nada. Pero no, ganó Nachito Saralegui como revelación, Martín ganó con Mejor actor, mejor serie de comedia y yo. Así que nada, se viene la segunda temporada y algo de teatro también.

—¿Se puede decir algo? ¿Qué detalles podes adelantarnos?

—Todavía no.

—¿Pero es musical?

—Es musical.

—¿Puede ser que se trate de Matilda?

—No. Ya quedé grande. Pero estoy con el corte de pelo. Yo quería, claro. Y hay una peli también por ahí dando vueltas. Pero bueno, todo tiene que cerrarse. Esto también me acercó un poco a la música, la bata es algo que me gusta.

—Y hay pocas mujeres bateristas, así que podés ir por ahí...

—Sí, pero no, arranqué clases de piano, y ahora me gusta la batería también. Así que nada, eso tiene de lindo esos proyectos que todos te dejan algo y te suman a ser una mejor artista. Así que eso está bueno.