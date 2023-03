La actriz Christina Applegate transita un mal estado de salud

La actriz Christina Applegate volvió a aparecer en escena cuando asistió a la fiesta de los SAG Awards. Allí se la vio acompañada por su hija Sadie, que tiene 12 años. Enfundada en un atuendo negro, la mujer está usando un bastón porque no puede caminar con facilidad. Aun así, no se quedó en su casa y salió a disfrutar junto a sus colegas.

El detalle es que el instrumento lleva el nombre de su hija, fruto de su amor con el músico y compositor Martín Lenoble, su esposo desde 2013. Además, se hizo unos rulos y pintó su boca con un rojo carmesí que resaltaba sus facciones.

De forma reciente, la mujer fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que impide la correcta comunicación entre el cerebro y el cuerpo. La razón por la que asistió a la entrega se debe a que estaba nominada como mejor actriz de televisión, debido a su participación en la comedia Dead to me. Por otro lado, la artista de comedia supo declarar a una revista de alcance internacional que seguramente esta fue la última velada a la que asistiría debido a su patología.

Asimismo, afirmó que se retira de su carrera profesional debido a los avances de su enfermedad: “No puedo imaginarme levantándome a las cinco de la mañana y pasar entre doce o catorce horas en un set de rodaje”. De esta manera anunciaba su retiro definitivo para poder descansar y recuperarse en la calidez de su hogar. Recordemos que la muchacha también padeció cáncer de mamá, allá por el 2008, y es por ello que debieron extirparle las trompas de Falopio.

Vale mencionar que durante una grabación comenzó a sentirse mal, por lo que acudió al médico y allí se enteró de lo que estaba sucediendo. “Fue la experiencia más dura a la que me he tenido que enfrentar en toda mi vida, me diagnosticaron durante el rodaje y no sabía qué era lo que me estaba sucediendo. No podía andar. Tuvieron que usar una silla de ruedas para poder llevarme a rodaje. Estaba desesperada hasta que alguien me dijo que necesitaba una resonancia magnética”, manifestó. Al saber que tenía un diagnóstico que rezaba que su enfermedad era esclerosis múltipley que era una afección para toda la vida, pensó en los síntomas: “Pensaba, qué cansada estoy. Entonces llegaron con más fuerza hasta el punto en el que estamos ahora”.

Si bien abandonará de forma definitiva la actuación, continuará con su trabajo como conductora. Hasta el momento todos los colegas y amigos que supo hacer en su carrera profesional en Hollywood han colaborado para que ella pueda salir adelante. De esta manera la ayudan en sus trabajos, y fomentan la difusión de su condición, ya que colaboran en su organización para la concientización sobre la esclerosis multiple.