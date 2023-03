El mayordomo de Lady Di contra el príncipe Harry

Una vez que Harry y su esposa, la canadiense Meghan ­Markle, renunciaron a sus títulos nobiliarios, se mudaron del Viejo Continente para instalarse en Estados Unidos, más precisamente en California. Allí empezaron desde cero y se abocaron al trabajo en la producción audiovisual.

En la actualidad, Carlos III, el próximo rey de Inglaterra, solicitó a su hijo y nuera que devolvieran la mansión que supieron habitar y cuya identidad es Frogmore Cottage. Así lo hicieron, pese a que no estaban de acuerdo en ello, y ahora otros familiares residen allí.

El mejor amigo y exmayordomo de Lady Di, Paul Burrell, en quien supo confiar cada una de sus miserias, decidió brindar una entrevista para ventilar las intimidades de la familia real, en especial sobre los hijos de la princesa de los corazones, Harry y William.

De esta manera, el empleado afirmó que no estaba de acuerdo con que el colorado haya firmado un acuerdo comercial con la empresa Netflix para luego vender y promocionar la serie. Tampoco con el lanzamiento de Spare, el libro con sus memorias donde da cuenta de sus malas relaciones familiares, sus experiencias sexuales y la experiencia en la milicia.

Al respecto afirmó: “Harry era en revoltoso, el terror del Palacio. Nunca era el tranquilo. Es el niño al que siempre decían: Tu hermano sería rey... Él se da cuenta de que su hermano tendrá mucho más que él a lo largo de su vida. Pensé que estaba siguiendo los mismos pasos que su madre, que quería tener una vida tranquila, lejos de los focos de atención. El libro lo cambió todo”.

Asimismo agregó: “Una pareja que quiere privacidad y quiere realmente mantenerla a fondo, de repente invitan al mundo entero y a Netflix a su casa para contar secretos de su familia y les dan millones por eso. Ha cruzado la línea de la lealtad y ha pasado al mundo de la celebridad, pero ese no es su mundo. Ha entrado en ese mundo y ha vendido su alma al diablo”.

Paul tampoco estuvo de acuerdo con las confesiones en torno a su intimidad sexual por parte de Harry. Este advirtió que perdió su virginidad con una mujer mayor que tenía una casa de campo y lo usó para tener una aventura. Por esta razón, cree que deberían pedirle perdón a la casa Windsor.

“No es el príncipe que yo conocí. Su madre jamás hablaría de cosas privadas, es un ataque a la institución... Tiró de la alfombra en cosas privadas antes de que muriera la reina. Harry, has tenido una vida muy privilegiada, has tenido millones de dólares en una casa preciosa de California. No has tenido la dureza de la vida, no la has conocido”, continuó.

Cabe recordar que Meghan y Harry produjeron un documental donde dan cuenta sobre cómo fueron acosados por los familiares de la casa real, hasta no poder llevar a cabo su vida con total normalidad. Por esto y los momentos de racismo que sufrieron, se fueron para no volver nunca más. Sucede que la mujer canadiense es descendiente de afroamericanos y esto ponía en jaque la probable etnia de los herederos.

Sin embargo, estas acusaciones fueron negadas y echadas por la borda por parte de los familiares. Por su parte, William no descartaba en llevar a su hermano a la Justicia tras una denuncia por parte de las difamaciones e injurias contra su familia, pero prefirió centrarse en la gestión política que lleva a cabo y así alejarse de los escándalos mediáticos que lo tienen a mal traer.