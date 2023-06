Siguen los problemas para el príncipe Harry y Meghan Markle

Los duques de Sussex nuevamente se ven envueltos en un nuevo conflicto. Parece ser que están condenados a no poder pasar unos meses en paz y tranquilidad. Desde un primer momento, la relación entre ellos fue vista con cierto recelo por gran parte de la realeza. Ellos hicieron caso omiso a ello y siguieron para adelante con todo su amor, contra todo pronóstico. Pues bien, hace poco se vieron envueltos en una polémica porque la Justicia británica les negó pagar por la protección policial cuando estén en el Reino Unido. Luego, finalmente terminó ganando la pulseada sobre la revisión de su visado luego de sus declaraciones por el consumo de drogas.

Ahora, ya sorteado ese escollo —aunque siguen estando siempre en la mira de los tabloides y la prensa británica—, se conoció que la Justicia les negó al príncipe Harry y Meghan Markle su solicitud para patentar Archetypes, el nombre que le pusieron a su serie de podcasts, que se publican en las plataformas más conocidas de todo el mundo, tanto de música como de contenido audiovisual. Ocurre que la pareja presentó hace tiempo esta solicitud para poder tener los derechos exclusivos, pero la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos les dijo que no debido a una probabilidad de confusión con otra marca ya existente.

Según la prensa especializada, Harry y Meghan reclamaron los derechos de Archetypes en ámbitos como grabaciones de audio descargables y podcasts. Y por ahora no estarían habilitados a utilizar ese nombre. Hay que tener en cuenta que ellos ya promocionaron y publicaron algunos episodios, por lo que, de no prosperar su presentación, no solo tendrían que modificar el nombre sino que cabría la posibilidad de que se inicien acciones legales en su contra. Por lo que la pareja no gana para sustos y sigue rodeada de problemas.