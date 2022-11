Silvina Dell’Occhio impulsa nuevas ficciones en la región

Silvina Dell’Occhio, showrunner y productora ejecutiva de Contigo capitán, la serie que narra el derrotero de Paolo Guerrero por recuperar su vida tras el doping positivo en Rusia 2018, habló con diario Hoy sobre las producciones que viene realizando Torneos, Apache, Pensamiento lateral y todo lo que se viene.

—¿Por qué demoraron tanto en hacer ficción?

—Yo me pregunto lo mismo (risas), vengo de esa área, sé que hubo algunos intentos de hacerlo, pero el negocio estaba por otro lado, y el foco tenía que ver con el fútbol y sus derivados, pero no porque les haya ido mal, sino que decidieron ir por un camino ya conocido, hasta que mucho tiempo después, en una productora que está cumpliendo 40 años, produjeron Apache.

Torneos está posicionada en el deporte y ahora apuntará a otro tipo de producciones con otro lenguaje, así que respondiendo, tal vez no era el momento, contexto o necesidades, y ahora sí están apostando a otros contenidos.

—¿Cómo llegaste a la empresa?

—Yo trabajé, en uno de mis primeros empleos, para las aperturas de Fútbol de primera, que se grababan en fílmico, la presentación y los separadores de todo el año. Yo siempre amé el fútbol, pero me formé en cine, y esto fue algo de lo primero que hice, y para mí fue una gran posibilidad, porque además se contaba con un gran presupuesto. De hecho yo trabajaba todo el año en 20 productoras y a fin de año hacía esto. Las vueltas de la vida hicieron que vuelva, yo trabajaba con Enrique Piñeyro en Aquafilms, y él quería hacer algo con Lionel Messi, y vi como podíamos llegar a Torneos para conseguir entrar a los partidos y hacer algo. Cuando se hizo Apache me llamaron, una producción a full, pero sin saber si abrirían luego el área de ficción, porque fue un riesgo a todo o nada y por suerte todo se alineó y así armamos el área, que tenía que tener, además, una manera particular de contar, y demás.

—Contigo capitán es la primera serie de Perú pero también produjeron la primera película sin deportes…

—Sí, es lo que amo, igual las primeras apuestas estuvieron linkeadas al deporte, pero ahora ya comenzamos a transitar historias que van por otro lado, o, como en Apache o Contigo capitán, el deporte es un disparador para poder contar una historia de seres humanos, deportistas, pero que tienen una fuerte historia de vida. Con la película, Pensamiento lateral, dirigida por Mariano Hueter, fuimos por otro lado, un thriller, porque queremos diversificarnos y que las historias no solo estén relacionadas con el deporte.