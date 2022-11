Reconciliación en puerta entre Paula Chaves y Zaira Nara

Hace apenas unas semanas, una de las bombas que estalló en el ambiente fue que Paula Chaves y Zaira Nara habían cortado todo lazo de amistad, a raíz del posible romance que estaría iniciando Zaira Nara con Facundo “Polito” Pieres (ex de Paula Chavez), luego de su separación de Jakob von Plessen.

Según se pudo saber, cuando la menor de las Nara le contó a su amiga que estaría iniciando un amorío con el polista ella habría respondido: “Me rompe las pelotas, me molesta que estés con un ex mío”. A lo que Nara, como si cantara retruco, le contestó: “Ay, bueno gordita, lo siento. Vos me dijiste que sí y yo avancé. Esto no se frena más, esto continúa”.

Esa historia de rencores y resquemores parece estar quedando cada vez más atrás y más lejos porque todo indicaría que entre ambas empieza a reinar otra vez la buena onda y el buen clima. Es que en estos días compartieron un evento nocturno y allí se las pudo ver sonrientes y rimbombantes. De vestido largo y junto a Mary del Cerro se mostraron de buen semblante y, al menos en apariencia, sin rencores. Obviamente, frente a ello, fueron consultadas por la prensa. Frente a las cámaras Zaira expresó: “Mirá, para mí la amistad. No sé. Cuando uno elige un amigo, elige sumar a alguien a su familia”. Y agregó: “Se pueden decir un montón de cosas, pero cuando los lazos son fuertes no se rompen y eso es lo importante”. Frente a la repregunta del notero, respecto a que podían trabajar juntas pero eso no significaría una reconciliación ella se explayó aún más: “Venimos de hacer un trabajo juntas. A esta altura de nuestra vida la realidad es que uno puede elegir si quiere o no hacerlo. Podemos no venir si hay una situación rara”.

No todo acaba allí, porque Paula Chaves también fue consultada por la prensa televisiva sobre la posible reconciliación. Dijo: “Con Zaira está todo más que bien. Estuvimos en el evento, somos vecinas, es la madrina de mi hija. O sea, mi hija es su ahijada. Somos como familia”. Y luego agregó: Son cosas que llegan y capaz que se arman y después se desarman. Yo no reniego ni de la prensa ni mucho menos. Lo sufro por momentos porque me angustio y me hace mal, pero no pasó. No. Obviamente, siempre intento que quede puertas adentro, pero con Zaira está todo más que bien”.