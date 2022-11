Bonnie Hunt y Don Lake hablan de Zootopia

Bonnie Hunt y Don Lake se conocieron hace años y ahora vuelven a coincidir trabajando en Zootopia+, una serie de cortos de Disney+ que regresa para recuperar el humor y la originalidad de la saga. Para conocer más detalles de su propuesta hablamos con Hunt y Lake en exclusiva.

—¿Cuándo supieron que querían ser actores?

—Bonnie Hunt: Siempre supe que quería contar historias, ser parte de eso, en la forma que sea, cine, televisión, o incluso en un libro, siempre me gustó escaparme en grandes ­historias, conocer personajes. Recuerdo mi infancia, éramos siete hermanos, y siempre era un buen plan encontrar un buen show de televisión para ver entre todos, era algo que creaba alegría y serenidad en nosotros. Creo que a mis siete sentí que sabía que quería serlo.

—Don Lake: No sé si estás familiarizado con El show de Carol Burnett, pero recuerdo ser pequeño, estando en el living haciendo mis tareas, y me reía, porque era muy divertido, así que pensé, cuando me vaya de Toronto, Canadá, a Los Ángeles, lo haré. Lo curioso es que cuando Bonnie tuvo su talk show, donde trabajamos juntos, pude conocer junto a ella a Burnett.

—BH: No sé si recordás todos los elogios que te hizo y que te comparó con Tim Conway, fue increíble. Algo que nos encantó de hacer ese programa fue compartir con esos ídolos.

—¿Cómo fue para ustedes reencontrarse?

—DL: Es increíble volver a trabajar juntos, siempre, porque pasamos un gran tiempo juntos, ella es inteligente, divertida, y aun trabajando virtualmente.

—BH: Josie Trinidad nos creó ambientes inmejorables para trabajar, además de dejarnos improvisar, ir más profundo con los personajes, la colaboración en equipo es lo mejor.

—¿Cuál es el principal desafío de poner solo la voz para un actor?

—BH: No podés gesticular o expresarte con tu rostro, y debés confiar en que los animadores y guionistas traerán los personajes a la vida, aun siendo tu voz, creo que la gente puede sentir con Don cómo nos divertimos.

—¿Grabaron juntos?

—DL: No.

—BH: Separados porque lo hicimos durante la pandemia y en diferentes estados, así que fue maravilloso en ese momento crear.

—DL: Igual, aún no estando cerca, yo sentía la voz de Bonnie en mi cabeza y corazón y hasta podía imaginar qué estaba haciendo. Para mí hay que dar el salto y hacerlo.

—BH: Claro que siempre es mejor hacerlo con otros, y como en este caso, con Don, que es el mejor, uno intenta ser el mejor también.

—¿Qué es lo que más les gusta de Zootopia y el volver a sus personajes?

—BH: De Zootopia amo la profundidad de los personajes, además de la belleza del mundo que crearon, y sobre esta pareja que hacemos, que no es perfecta, me encanta.

—DL: No ves muchas parejas así, porque no es solo una pareja de casados, son como ­sobrevivientes, y siento que cuando los padres la vean con sus hijos se sentirán ­reflejados.

—Si tuvieran que elegir un solo trabajo suyo de todos los tiempos, ¿cuál sería?

—BH: Uno ama todo lo que hizo, porque tratás de ser selectiva y tratás de envolverte en los mejores proyectos, pero sí puedo decirte que mi tiempo favorito de trabajo fue cuando con Don escribimos Hechizo del corazón, es una película que dirigí, con muchos de mi familia cerca, ese va a ser uno de mis grandes recuerdos, y de hecho cuando la escribimos queríamos hacerla lo más atemporal posible, así ­perduraba más, y por eso sigue funcionando, aún hoy.

—DL: Es difícil, porque cuando escribís en realidad pensás en otros, y al poner la voz actuás como otro; escribir con Bonnie fue muy divertido, por ejemplo, pero es una pregunta difícil para responder.