Sin filtro: Agustín Sierra reveló que habló con Yeyo de Gregorio

El pasado viernes salió a la luz una interna entre algunos protagonistas de Casi Ángeles, esta situación sorprendió a todos, incluso a los que formaron parte del elenco.

La polémica se desató cuando Nico Vázquez apareció, mediante un video, en las pantallas del Cantando 2020 mandando saludos para Agustín Sierra y Rochi Igarzábal que esa noche cantarían una canción de la exitosa novela.



Yeyo de Gregorio, también ex integrante de la ficción, utilizó su cuenta de Twitter para lanzar duras palabras contra Nico Vázquez por una pelea que el actor tuvo con Sierra.

"El 'vamos cachete' del caretón ese lo fue todo... mamá cómo les gusta el show. No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos, perdón pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca 'voy a hacer que no trabajes nunca mas en ningún lado' ahí lo tenes a cachete rompiéndola rey", disparó.

Durante el fin de semana, Vázquez y su esposa, Gimena Accardi, le contestaron a Stefano. Ante esta contestación,el actor pidió disculpas y borró los tuits. Sin embargo, horas después comenzó a circular un audio en el que De Gregorio insistía en sus dichos y hasta reveló que la pareja lo había amenazado.

El que quedó en el medio de la polémica fue Agustín "Cachete Sierra", que a pesar de ser muy amigo de Yeyo, trató de calmar la situación y contó que tuvo un problema personal con Nico, pero que luego se reconciliaron.

Por otro lado, en "Los Ángeles de la Mañana" aseguraron que la pelea comenzó cuando "Cachete" estuvo con Cande Ruggeri, ex novia de Santi Vázquez, el hermano de Nico que falleció en 2012. Esta actitud no le había gustado al actor, por lo que se peleó con su compañero, aunque luego aclararon las cosas.

Luego, al ser consultado por la actitud de Yeyo, "Cachete" expresó: "No comparto las formas. Sabemos cómo es él, reacciona como quiere. Se levantó un día y quiso decir eso después de años. Siempre fue muy impulsivo, yo lo quiero con sus defectos y virtudes". Sobre Nico, opinó: "Es tan generoso con mucha gente, fue muy generoso con nosotros".

Además, reveló la charla que tuvo con su amigo luego de su catarsis por Twitter. "No hacía falta, no era el momento. Hablé con él y le dije que no estoy de acuerdo, que hay errores que uno se tiene que hacer responsable. Él debe tener sus temas con Nico y yo no me voy a meter. Yeyo no sabía de mi charla con él y nuestra reconciliación".