“El streaming es una posibilidad para seguir haciendo música”

Su trayectoria como intérprete solista, en la banda Rata Blanca o en el dueto exquisito realizado junto a JAF logró consagrar a Adrián Barilari como el responsable de hits inolvidables. Mujer amante y La leyenda del hada y el mago se encuentran entre ellos, permaneciendo en el imaginario colectivo y son reproducidos por diferentes generaciones.

Dueño de una voz inigualable, cuyos agudos son marca indiscutible como todo prócer del heavy metal, el cantante se encuentra en la antesala de los tres shows que dará el 16, 17 y 18 de octubre a través de Tickethoy Live.

Cada evento estará dedicado a un género en particular, gracias a la versatilidad de su voz que explora sonidos, estéticas y estilos disímiles pero maravillosos e impecables a la vez.

El mentado debut será con rock y metal, la segunda jornada tendrá una dedicación exclusiva a las canciones doradas y la tercera se abocará al género inherente indiscutido de nuestro país: el tango. Además, confirmó que habrá material inédito, previo a su incursión en Rata Blanca. También habrá reversiones en español de Eric Clapton, U2, Queen, entre otros.

En diálogo con diario Hoy, el cantante reflexionó sobre el camino andado, brindó detalles de sus inicios y detalló sus sensaciones respecto a los eventos virtuales que permite este contexto inusual debido a la pandemia del coronavirus.

—Entre el heavy metal en grupo, duetos con JAF y el modo solista, ¿cuál preferís y por qué?

—En realidad no puedo elegir uno en particular porque todos me dieron y dan satisfacción. Es maravilloso poder estar activo en los escenarios con gente tan importante, por eso no puedo dejar de lado a ninguno de los que comparten y compartieron.

—¿Cómo atravesaste este confinamiento?

—La cuarentena sigo atravesándola con cautela, pero con algo más de libertad, ya que no se puede estar inactivo tanto tiempo.

—¿El uso de redes sociales te acercó al público?

—De a poco voy descubriendo que es la manera de seguir unido a la gente.

—¿Qué análisis te merecen los eventos virtuales? ¿Considerás que el streaming llegó para quedarse?

—Si me pongo a analizarlo, no lo haría. Considero que (el streaming) es una posibilidad para continuar, es decir para seguir haciendo música para la gente. También para mí.

—¿Qué detalles podés adelantar sobre este show?

—No muchos, solo los que ya se saben, tres noches, tres shows, tres bandas, tres Barilaris distintos pero con un mismo anhelo que está dado por el hecho de cantar.

—¿Es difícil vivir y solventarse económicamente con una actividad como la música?

—Nunca fue fácil, pero no me quejo. Tuve que pagar un derecho de piso pero me enseñó a mantenerme en pie hasta hoy.

—¿En qué invertiste tu primer sueldo?

—No recuerdo exactamente, pero creo que fue en un par de botas de cuero.

—¿Cómo te acompaña la familia en este largo camino realizado en la carrera artística?

—Con paciencia, amor, pasión y respeto.