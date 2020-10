Carol Rovira: “Nunca esperas que una serie traspase fronteras”

Carol Rovira es protagonista de #Luimelia, serie en la que vuelve a interpretar a Amelia, personaje original del éxito español Amar es para siempre. Es por ello que diario Hoy dialogó con la actriz para conocer detalles de su rol en la mentada producción que se encuentra disponible en las plataformas Atreseries, Atresplayer Premium y Flow. Además, la artista se explayó sobre la película que rodó en Argentina.

—¿Cómo vivís el fenómeno alrededor de #Luimelia?

—Encantada, nunca esperas que una serie funcione de esta manera y que además traspase fronteras y nos lleguen mensajes de muchos países. Sorprende.

—¿Fue complicado trabajar los cambios del rol?

—Nos dijeron que querían llevar la historia pero no en el año 1977, como en la serie original, sino en la actualidad. Se nos dispararon muchas dudas con Paula, sobre cómo actuar esto en otro contexto. Ya la ropa, la estética. El lenguaje ya te cambia: solo de decir joder, ahora, surge algo físico que te modifica. Tenía dudas e inseguridades, pero entendí que la naturaleza de los personajes es la misma, y si te digo que fue difícil te mentiría.

—¿De qué manera se dio la conexión con tu compañera Paula Usero?

—Hay que estar en la misma sintonía y con ella siempre fue muy fácil, es una compañera que escucha mucho y te lo hace sencillo. Cuando nos dijeron que ellas se iban a enamorar no sabíamos qué hacer y el director nos contó qué quería, y todo fue natural y fluido y la cosa se fue cociendo poco a poco.

—Rodaste en Argentina El Camino Real, la rosa del desierto. ¿Qué recuerdos tenés?

—Fue todo muy rápido, iba a ir a Argentina y México para un encuentro con seguidores, pero me llamó mi representante y me contó de la oportunidad, que era una película de bajo presupuesto, con Thiago Batistuta y Damián de Santo; leí el guión, me encantó y acepté. Es una película de aventuras, un profesor con sus alumnos buscando un tesoro.

—Si tuvieras que invitar a alguien a ver la serie ¿por qué la recomendarías?

—Es una historia de amor entre dos mujeres, con mucho humor y hay crítica. Son capítulos breves y creo que hay mucha verdad allí: trata de cosas que te pueden pasar.