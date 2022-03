Sofía Reyes: “Es un honor para mí estar hoy acá”

La estrella del pop latino Sofía Reyes volvió a la Argentina para reencontrarse con su público y promocionar su nuevo trabajo Mal de amores, en un evento cerrado, pero que contó con la participación de la prensa especializada y fanáticos. Además, ni bien llegó, participó de la exitosa fiesta Bresh, interpretando su single Marte, que hizo en colaboración con María Becerra. Alguien a quien, según sus propios dichos, admira. Su nuevo álbum Mal de amores es un viaje musical que describe sus últimos cinco años de vida, donde experimentó cuatro relaciones amorosas y algunas rupturas del corazón. Tras su lanzamiento, alcanzó el puesto número 9 en la lista “Top Albums Debut Global” de Spotify. Fue incluido en múltiples listas de reproducción como “Viva Latino”, “Novedades Friday”, “Pop Argentina” de Spotify; “New Arrivals Global Pop” de Tidal; “Caliente” de Deezer; “Platino” de Amazon Music y mucho más. Para conocer detalles del disco, que también incluye éxitos junto a Becky G, y el puertorriqueño Pedro Capó, diario Hoy habló con ella.

Mal de amores es el segundo álbum de Sofía Reyes después de Louder!, por el que recibió una nominación al Grammy Latino como mejor nuevo artista. Este nuevo material discográfico fue lanzado a través de Warner Latina y Bakab Productos. Charlie Guerrero, el mánager de Sofía y personalidad en la industria musical, es el productor ejecutivo del álbum, que incluye 17 canciones que Sofía Reyes coescribió, incluidos los éxitos mundial 1, 2, 3 con Jason Derulo y De La Ghetto que tiene más de 437 millones de reproducciones en Spotify y más de 677 millones de vistas en YouTube. También incluye R.I.P. con Anitta y Rita Ora con más de 198 millones de reproducciones en Spotify y 199 millones de vistas en YouTube.

—¿Cómo es estar en la Argentina para vos, conectándote con tu público y presencialmente, viéndolos ahí, cerca tuyo?

—Feliz, la verdad muy agradecida, y de hecho llegué y lo primero que hice fue la fiesta Bresh, ese mismo día y sentí de una la energía de todos ustedes, que siempre es muy bonita. Desde el principio de mi carrera he sentido el apoyo, a mí y a mi música. Así que es un honor para mí estar hoy acá.

—Te voy a sacar del disco y del lanzamiento, y vamos a viajar en el tiempo, ¿cuándo supiste que querías cantar?

—Yo creo que toda la vida, como que no tengo una edad en la que dije “yo haré esto”, toda la vida me gustó mucho el arte, cantar, veía películas y decía “quiero estar ahí”, o conciertos, era un tema de expresarme. A los seis años empecé a tocar el piano y de a poquito a poquito me di cuenta que todo esto era lo mío, pensé que me iba a dedicar al dibujo, me gusta la actuación, pero me di cuenta que mi pasión número uno era la música, ya a los ocho o nueve años.

—¿Y cómo fue empezar el camino hasta llegar hoy a Mal de amores que te trae a Argentina? ¿Cómo fueron los pasos que diste hasta llegar a este presente?

—Creo que fue primero con mi abuela, a través del piano, la música llegó a mi vida, antes que cantar, primero con el piano, a los 11 o 12 años empece a tomar clases de canto y audicionaba, me junté a cantar con mi mejor amiga a cantar karaoke, con mis primos, en sus casas, y después, a mi papá, que le gusta la música y compone, aunque no se dedica a esto, pero le gusta, un día nos pusimos juntos a escribir música, conectando como padre e hija y las canciones luego las cantábamos con mi amiga, en plazas, hacíamos castings.

—No tenías vergüenza entonces…

—Un poco, le agradezco a mucho a Mafer, así se llama mi amiga, porque ella le habla a las paredes, y yo siempre fui como penosa, y cuando me llevaban de vacaciones o a campamentos de verano, yo no podía ir y hacer nuevos amigos si no estaba Mafer. Necesitaba a mi amiga, había un tema rarísimo ahí. Entonces, el hecho de cantar con ella y de subirme al escenario con ella, a mí me daba más tranquilidad y ya después empecé a ir soltando. Estuve en diferentes proyectos hasta que a los 17 me fui a Los Ángeles y ya llevo 10 años allá.

—Mal de amores tiene muchas participaciones de otros artistas. ¿Cómo surgió el proyecto y cómo fuiste imaginando cada uno de los feat?

—El proyecto surgió desde 1, 2, 3, una ­canción que cambió mi vida y que escribí hace seis años, y luego estuve tratando de ver qué tipo de música me define, hice cosas, y en cuarentena tuve el tiempo para crear mucha música, mucha que no salió, pero me llevó a lo que es el disco, entendiendo la ­estética del mundo, me atreví a explorar mucho, ritmos como la cumbia, la bachata, sabiendo que al entrar al estudio no hay límites, creativos, ni reglas, me da mucha vida, si me dicen que entre para hacer algo de una sola manera, no me gusta. Siento que tuve y se me dio mucho la libertad de poder explorar.

—Exploraste y sumaste a muchos artistas, ¿cómo los elegiste? ¿Fue difícil el proceso?

—Soy muy fan de María Becerra, y siento, ahora más que nunca, de la importancia de hacer colaboraciones con más mujeres, y creo que en el caso de Marte, es muy fuerte, además de compartirlo con otra mujer, soy muy fanático de María, le mandé la canción y así nos conocimos.

—Sé que ahora es la presentación y el evento de prensa, pero no puedo no preguntarte: ¿para cuándo un show en vivo en la Argentina?

—Cuando me inviten, yo lista, para mí era importante compartir el álbum con todos ustedes, y que la gente se entere y se conecte con el mundo de Mal de amores, así luego empezar con los shows en vivo. La semana que viene, que volveré a mi casa en Los Ángeles y me reuniré con el equipo, vamos a hacer una junta para diseñar todo muy especial para los shows.