Susana Giménez viajó a Uruguay en medio de la cuarentena: "me sé cuidar sola"

El sábado pasado, Susana Giménez abandonó Barrio Parque y se dirigió a Aeroparque. Allí tomó un vuelo que partió a las 15 horas con destino a Montevideo, Uruguay, acompañada por su hermano, el reconocido cantante Patricio Giménez.

Según informaron, el vuelo fue autorizado el día anterior (22 de mayo) con el detalle “Traslado de dos ciudadanos argentinos con residencia en Uruguay”. Cuando la diva y su hermano arribaron a Uruguay, testigos confirmaron que las autoridades del Aeropuerto Internacional de Carrasco no les permitían bajar del avión hasta que la conductora mostró el certificado que obtuvo. Se trata de un certificado de estar tramitando la residencia en la República Oriental del Uruguay (ROU).

Desde que el Gobierno decretó la cuarentena, el pasado 19 de marzo, Susana decidió permanecer en aislamiento en Buenos Aires. Sin embargo, en distintas entrevistas, había contado que tenía intenciones de viajar a Uruguay para instalarse en su chacra de Punta del Este.

"Yo soy muy solitaria. nunca me aburro, pero que mis perros no me reconozcan... cunado llegué dos no me dieron pelota y casi me muero del corazón. Tenía que traer a Rita porque me estaba destrozando la casa. Tengo personal acá, tengo jardinero, casero, la gente tiene que cobrar. Aparte yo me sé cuidar sola y sé muy bien lo que tengo que hacer", explicó Giménez a TN.