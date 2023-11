Taylor Swift rendida ante el público argentino

Ya con la ausencia de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, la siempre puntual Taylor Swift salió al escenario por tercera vez, para terminar con esta seguidilla de conciertos que la trajeron a nuestro país por primera vez.

Más de 70.000 espectadores colmaron la cancha de River en la presentación, que en realidad tendría que haberse llevado a cabo el día viernes, y que la obligaron a suspenderla por las fuertes lluvias.

Comenzó nuevamente con Miss Americana and the heartbreak prince, repasando la era Lover, disco que salió por 2019. A este tema le siguieron los hits Cruel summer, The man y You need to calm down, canciones que las swifties no dejaron de corear.

La chica, nacida en Pensilvania, tomó la decisión de resumir su carrera en esta gira a través de diez eras, recorriendo cada uno de sus diez discos.

Luego de las presentaciones de los teloneros Louta, de Argentina, y Sabrina Carpenter, que además de ser la artista soporte en nuestro país, también viajará con Taylor Swift a Brasil, Australia y Singapur.

Tras finalizar su segundo concierto de Eras Tour en el estadio Monumental de River Plate, y luego de que una lluvia intensísima se interpusiera en el camino, Taylor comenzó a despedirse de nuestro país, que no dejó de sorprenderla cada segundo.

La estrella pop del momento volvió a los escenarios luego de tres meses de ausencia. Durante esa breve pausa, la cantante comenzó una relación con Travis Kelce, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, un equipo de futbol americano. El deportista estuvo dispuesto a viajar a nuestro país para encontrarse con ella, ya que tenía el fin de semana libre.

El jugador llegó a Argentina el viernes por la noche, justo el día en que ella tenía que brindar su segundo concierto, pero debido al mal tiempo y las fuertes lluvias, el recital se pasó para el domingo.

Aprovechando ese recreo, la pareja salió a cenar en el mismo hotel donde se queda la cantante, el Four Seasons.

Luego de su breve visita, Travis Kelce tomó un avión de regreso a los Estados Unidos el domingo por la mañana, mientras Taylor Swift continúa con el resto de la gira que la llevará a lo que será su segunda parada, Brasil, donde realizará seis presentaciones.

Un público que se hizo su fama

Taylor Swift volvió a salir a los escenarios en suelo argentino y su público estuvo a la altura de las circunstancias, brindándole en todo momento su apoyo y cariño. El rostro de la cantante lo reflejaba y, además, utilizó las pocas palabras que conoce en español.

Los videos circularon en TikTok, donde se puede escuchar a los fanáticos gritar de emoción en cuanto vieron a su ídola con su guitarra plantada en el medio del recital, dándole la bienvenida a la multitud: “Buenos Aires, bienvenidos al Eras Tour”.

En varios momentos del recital, la rubia se tomaba un descanso entre tema y tema para lanzar alguna frase en español, a lo que automáticamente se caía una avalancha de gritos de sus fans. Como cuando Taylor les pidió en un excelente castellano, si ellas tenían diez minutos.

Otro de los momentos más álgidos de la noche fue cuando la cantante estadounidense se sentó en su piano tan característico y, antes de comenzar con la canción, su público comenzó a cantar el tan afamado olé, olé, olé.

Y la sorpresa de Taylor fue automática, tomándose unos segundos para escuchar a las swifties sin poder creerlo. Y luego se pudo leer sus labios que expresaban un

I love you, que significa que las ama. Y que también le encanta cuando hacen ese cántico tan característico.

Una declaración de amor

Travis Kelce y Taylor Swift están muy enamorados y disfrutan de su tiempo juntos, pero también están planeando el futuro. Por eso, cuando la cantante supo de su gira por Sudamérica, el jugador juró poder estar con ella para mostrarse apoyo mutuo.

En una de las partes de la canción Karma, la artista decidió cambiar una de las palabras para declararle al mundo lo que sentía por su nuevo amor. Una de las frases decía: “Karma es el chico de la tele que viene directo a mi casa”, y lo reemplazó por: “Karma es el chico de los Chiefs que viene a casa conmigo”.

El equipo de fútbol americano Kansas City Chiefs, donde se desempeña Travis, está en su semana de descanso, por eso es que pudo hacer una breve escapada y acompañar a su novia.

Al finalizar el segundo de sus recitales, fue captada por muchos de sus seguidores cuando se retiraba del escenario y corría a los brazos de su pareja, intercambiando un beso apasionado.

Durante el segundo recital que dio Taylor, se pudo ver al deportista junto con el padre de la cantante que no pararon de cantar las canciones y hasta también veían asombrados cómo el público argentino se brindaba también a su estrella pop.